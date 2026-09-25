Il CICAP porta Stregati Dalla Luna a Padova

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Da sempre la Luna è un punto di partenza per interrogarsi su ciò che c’è oltre: pianeti lontani, mondi possibili, forme di vita che forse esistono o che immaginiamo da secoli. La rassegna nazionale “Stregati dalla Luna – Di nuovo tra le stelle”, promossa dal CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nasce proprio per raccontare come il nostro satellite sia stato una porta d’ingresso verso domande più grandi sulla natura dell’universo. Per tutto il mese di settembre, l’iniziativa attraversa l’Italia con incontri che uniscono astronomia, storia della scienza e pensiero critico, invitando il pubblico a esplorare la Luna e ciò che la circonda con curiosità e rigore.

Sabato 26 settembre la rassegna arriva a Padova con un appuntamento dedicato a uno dei temi più affascinanti dell’astrofisica contemporanea: la ricerca della vita oltre la Terra. Alle ore 18:30, al Planetario di Padova, si terrà l’incontro “ASTRObiologia”, un viaggio che ripercorre oltre trent’anni di scoperte di pianeti extrasolari e che affronta una domanda che continua a stimolare scienziati e pubblico: davvero non abbiamo trovato alcuna traccia di vita extraterrestre, o la realtà è più complessa di così?

Con Giampaolo Piotto, direttore del CISAS e professore ordinario al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova, e con il planetarista Luca Nobili, il pubblico esplorerà le ipotesi più fantasiose che hanno accompagnato la ricerca di vita aliena, i “falsi allarmi” che nel corso degli anni hanno alimentato l’immaginario collettivo e lo stato dell’arte delle indagini scientifiche sui pianeti abitabili nella Via Lattea. La conferenza offrirà una panoramica chiara e aggiornata su ciò che sappiamo davvero e su ciò che resta ancora da scoprire.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La serata sarà arricchita dalla possibilità di osservare il Sole (con gli appositi filtri, per non seguire del tutto le tracce di Galileo) con il Gruppo Astrofili Salese prima dell’inizio dell’evento, così come dalla presenza di un banchetto del Gruppo Lataste (DiBio, UniPd), per parlare delle “(S)connessioni tra piante e cicli lunari”; al termine, l’osservazione della volta celeste, condizioni di inquinamento luminoso permettendo. Un’occasione per passare dalla teoria alla meraviglia del cielo, in uno dei luoghi simbolo della divulgazione astronomica italiana.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e con la collaborazione del Gruppo Lataste (DiBio, UniPd). L’ingresso al Planetario è di 5 euro; le prenotazioni sono terminate per esaurimento dei posti disponibili, ma si suggerisce di presentarsi comunque in caso di defezioni.

COS’È IL CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’organizzazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Lorenzo Montali. Il CICAP svolge un’attività costante di formazione e divulgazione, con incontri, convegni, pubblicazioni e corsi.