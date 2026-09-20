Astrofotografia, il milanese Stefano Pellegrini trionfa allo ZWO Astronomy Photographer of the Year 2027

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Un'immagine mozzafiato in cui il cielo notturno del Botswana si trasforma in una tavolozza di cerchi luminosi, tracciati dal moto apparente delle stelle sopra imponenti baobab. È questo lo scatto che ha valso a Stefano Pellegrini, astrofotografo milanese, il primo premio nella categoria Cieli dello ZWO Astronomy Photographer of the Year 2027, il concorso di riferimento mondiale per la fotografia astronomica.

Un premio che celebra la bellezza del cosmo

Il riconoscimento, assegnato dal celebre ZWO Astronomy Photographer of the Year, è considerato l'Oscar dell'astrofotografia. La giuria ha premiato la capacità di Pellegrini di fondere tecnica e sensibilità artistica, trasformando la rotazione terrestre in una spirale di luce che avvolge il paesaggio africano. La sua opera, intitolata Botswana Star Trail, è frutto di una lunga esposizione che ha catturato centinaia di scie stellari, creando un effetto ipnotico e suggestivo.

La magia dei baobab sotto le stelle

Protagonisti silenziosi dello scatto sono i baobab, alberi simbolo del Botswana e dell'Africa australe. Le loro sagome massicce si stagliano contro il cielo, offrendo un contrasto perfetto con i cerchi variopinti generati dal moto apparente delle stelle. L'astrofotografo ha saputo attendere il momento giusto e scegliere un punto di vista che esaltasse la maestosità della natura e l'infinito del cosmo.

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Stefano Pellegrini, un talento italiano nel firmamento

Milanese di origine, Pellegrini è noto nell'ambiente per la sua capacità di spingersi oltre la semplice documentazione astronomica. Le sue immagini raccontano storie, emozionano e invitano a riflettere sul nostro posto nell'universo. La vittoria allo ZWO Astronomy Photographer of the Year 2027 consacra definitivamente il suo talento e porta un altro prestigioso riconoscimento all'astrofotografia italiana, già protagonista in passato in competizioni internazionali.

Un invito a guardare il cielo con occhi nuovi

L'opera di Pellegrini non è solo una conquista personale, ma un invito per tutti a riscoprire la bellezza del cielo notturno. In un'epoca dominata dall'inquinamento luminoso, lo scatto ci ricorda quanto possa essere spettacolare alzare lo sguardo verso l'alto. E chissà che il prossimo capolavoro non nasca proprio da un balcone di città o da una remota pianura africana.