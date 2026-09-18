Scoperta una nuova specie di felino in Bolivia: il tilcayo

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Per la prima volta in più di cento anni, la comunità scientifica ha annunciato la scoperta di una nuova specie di felino. Si chiama tilcayo e vive nelle foreste delle Yungas, in Bolivia. La notizia, diffusa dall'agenzia @ultimora24, segna un evento raro nel campo della zoologia: l'ultima identificazione di un felino risale infatti agli inizi del Novecento.

Caratteristiche del tilcayo

Il tilcayo è un felino di piccole dimensioni: misura circa 46 centimetri di lunghezza e pesa intorno a 1,4 chilogrammi, risultando quindi più piccolo di un comune gatto domestico. La sua caratteristica più evidente è il manto maculato, simile a quello del leopardo, che gli permette di mimetizzarsi efficacemente nel fitto sottobosco delle foreste tropicali.

L'habitat nelle foreste Yungas

Le foreste Yungas si estendono lungo le pendici orientali delle Ande boliviane, a quote comprese tra i 400 e i 3.500 metri. Questi ambienti, caratterizzati da elevata umidità e vegetazione densa, ospitano una biodiversità straordinaria e sono considerati un hotspot per la conservazione. La scoperta del tilcayo conferma quanto ancora ci sia da esplorare in queste aree remote.

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Un ritrovamento eccezionale

L'ultima descrizione di una nuova specie di felino risaliva a oltre un secolo fa. Il ritrovamento del tilcayo rappresenta quindi un evento eccezionale per la biologia e rafforza l'importanza di proteggere gli ecosistemi forestali della Bolivia. Gli scienziati sottolineano che ulteriori studi sono necessari per valutare lo stato di conservazione della specie e le minacce che gravano sul suo habitat.