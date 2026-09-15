Chosen Brick: il malware iraniano che spia dissidenti e giornalisti nel mondo

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Un'operazione di spionaggio informatico su scala globale è stata smascherata dalle agenzie di cybersicurezza di Regno Unito, Stati Uniti e Paesi Bassi. Il software malevolo, denominato CHOSEN BRICK, è stato attribuito all'intelligence iraniana e sarebbe stato utilizzato per colpire dissidenti, attivisti e giornalisti in diverse aree del mondo.

Un attacco mirato e subdolo

Secondo quanto riportato dalle autorità, gli hacker si sarebbero spacciati per contatti affidabili al fine di guadagnare la fiducia delle vittime. La tecnica principale è il spear-phishing, condotto attraverso piattaforme di messaggistica molto diffuse come WhatsApp e Telegram. In questo modo, gli aggressori inducevano le persone a scaricare documenti falsi che, una volta aperti, installavano il malware sui dispositivi.

Le capacità del malware

Una volta installato, CHOSEN BRICK è in grado di sottrarre e-mail, messaggi e contatti dalla vittima. Inoltre, può acquisire screenshot dello schermo e attivare il microfono per captare conversazioni ambientali. Si tratta di un livello di intrusione che mette a serio rischio la privacy e la sicurezza dei bersagli, spesso figure critiche verso il regime iraniano.

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Implicazioni per la sicurezza internazionale

L'attribuzione ufficiale da parte di tre paesi occidentali rappresenta un passo importante nella lotta contro il cyber-spionaggio di matrice statale. Le autorità invitano i potenziali bersagli, in particolare giornalisti, attivisti e dissidenti, a prestare massima attenzione a messaggi sospetti e a non aprire file provenienti da fonti non verificate. La vicenda evidenzia ancora una volta come le piattaforme di messaggistica siano diventate un terreno fertile per operazioni di guerra informatica.