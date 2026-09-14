La Cina risponde alle preoccupazioni dei big tech sullintelligenza artificiale

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La corsa allintelligenza artificiale sta dividendo il mondo. Da un lato i vertici delle principali aziende tecnologiche statunitensi, come Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk di SpaceX, hanno lanciato appelli per una pausa o quanto meno per un rallentamento nello sviluppo di sistemi sempre più potenti, citando i rischi esistenziali legati a un progresso troppo rapido. Dallaltro, la Cina prende posizione e definisce questi avvertimenti come allarmismo che ostacola la cooperazione internazionale.

La posizione cinese

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato senza mezzi termini che allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dellIA. Pechino invita quindi a un approccio più costruttivo, basato sulla collaborazione tra le nazioni, piuttosto che su paure e contrapposizioni.

Le richieste dei big tech statunitensi

Le dichiarazioni dei leader americani non sono certo passate inosservate. Dario Amodei, Sam Altman ed Elon Musk hanno più volte sottolineato la necessità di sistemi di sicurezza avanzati e di una regolamentazione condivisa prima di procedere verso modelli di IA sempre più autonomi. Le loro preoccupazioni riguardano soprattutto i possibili scenari di rischio esistenziale e la necessità di evitare che la tecnologia sfugga al controllo umano.

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Verso una regolamentazione globale

Il dibattito sulla sicurezza dellintelligenza artificiale è ormai al centro dellagenda internazionale. Mentre gli Stati Uniti sembrano privilegiare un approccio prudente, la Cina ribadisce la volontà di non frenare linnovazione e chiede regole chiare e condivise a livello globale. La partita per il futuro dellIA si gioca su un equilibrio delicato tra sviluppo tecnologico e tutela dei diritti, con il rischio di pericolose divisioni geopolitiche.