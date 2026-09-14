Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

In una recente dichiarazione, Donald Trump ha espresso una visione audace sul controllo dell'intelligenza artificiale, affermando che l'unico argine necessario è un presidente forte e intelligente. Secondo Trump, gli Stati Uniti hanno già dimostrato di poter gestire questa tecnologia grazie alla sua amministrazione, che avrebbe impedito azioni negative da parte di alcune figure del settore, come Dario di Anthropic, ora descritto come un finto angioletto. Queste parole riaccendono il dibattito su come regolamentare l'IA senza frenare l'innovazione.

La visione di Trump sul controllo dell'IA

Trump sostiene che l'amministrazione abbia utilizzato poteri penali e normativi per supervisionare le aziende tecnologiche, e promette di continuare su questa strada. La sua retorica si concentra sulla necessità di un controllo centralizzato e sull'importanza di mantenere la supremazia americana. Tuttavia, esperti di governance tecnologica sottolineano che un approccio basato esclusivamente sull'autorità presidenziale potrebbe risultare insufficiente di fronte alla complessità dell'IA.

Concorrenza con la Cina e accuse di complotto

Nel suo intervento, Trump denuncia una cospirazione malata contro l'IA e i data center, sostenendo che l'unico paese a trarne vantaggio sarebbe la Cina. La corsa all'IA è vista come una competizione globale dove chi vince controlla il futuro. Questa narrativa alimenta tensioni geopolitiche e solleva interrogativi sulle reali strategie di collaborazione internazionale. La supremazia tecnologica diventa così un tema centrale nella politica estera americana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Implicazioni per il futuro dell'IA

Le dichiarazioni di Trump riflettono una crescente politicizzazione dell'intelligenza artificiale, con possibili ripercussioni su investimenti e ricerca. Mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere il vantaggio, l'Unione Europea e altri attori globali promuovono regolamentazioni basate su principi etici. Il dibattito su come bilanciare innovazione e sicurezza resta aperto, e le parole dell'ex presidente potrebbero influenzare le future politiche tecnologiche.