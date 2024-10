Il Crotone di Longo sfida le avversità: pareggio con il Monopoli deciso da un calcio d'angolo contestato (Video)

Il Crotone di Longo resiste alle avversità: pareggio contro il Monopoli tra episodi contestati e segnali di ripresa





Nel match di Serie C tra Monopoli e Crotone, le due squadre si sono divise la posta in palio con un pareggio per 1-1. Al termine della partita, mister Moreno Longo, allenatore del Crotone, ha analizzato la prestazione della sua squadra nel post-gara, concentrandosi su alcuni aspetti chiave.





La gara e il pareggio: "Un punto di partenza"





Il mister ha definito il risultato come "una boccata di ossigeno" in un periodo non facile per il Crotone, con la squadra che sta cercando di ritrovare fiducia e continuità di risultati. Secondo Longo, la squadra ha giocato con equilibrio e sacrificio, meritando di mantenere il vantaggio per il lavoro svolto. Tuttavia, il tecnico non ha mancato di sottolineare l'importanza di un episodio controverso: "Il calcio d'angolo da cui è nato il gol del Monopoli era inesistente", ha dichiarato, esprimendo disappunto per la decisione arbitrale.





La mancanza di coraggio e i sacrifici della squadra





Longo ha evidenziato che la squadra ha fatto passi avanti, ma ha anche ammesso che in alcuni momenti è mancato un po' di coraggio. "Quando i risultati non arrivano, manca il coraggio di fare certe cose. Oggi abbiamo affrontato una delle capoliste, e nonostante non fossimo in un momento favorevole, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari". Ha lodato i suoi ragazzi per l’impegno, ribadendo che il punto conquistato potrebbe essere "l’inizio di una nuova fase" se la squadra continuerà a lavorare con la stessa determinazione.





Le scelte difensive e l'episodio del rigore negato





Sul piano difensivo, Longo ha apprezzato la solidità della squadra, sottolineando che il Crotone non ha subito molto fino al gol del pareggio del Monopoli. "Mi dispiace che non abbiamo potuto godere del nostro vantaggio per troppo tempo", ha affermato. Sul rigore negato su Spina, Longo ha preferito non esprimersi troppo, poiché si trovava lontano dall’azione, ma ha ribadito il suo disappunto sul calcio d'angolo da cui è scaturito il gol avversario.





Sguardo positivo al futuro





Nonostante la frustrazione per il risultato, il tecnico si è detto ottimista per il futuro, lodando il lavoro settimanale dei suoi giocatori. "Abbiamo bisogno di più tempo per vedere i frutti del nostro lavoro, ma sono fiducioso. I ragazzi stanno dando il massimo e sono sicuro che possiamo migliorare".





Conclusioni





Il pareggio per 1-1 contro il Monopoli lascia un po' di amaro in bocca al Crotone, ma mister Longo crede che questo possa essere un punto di partenza per la risalita della squadra. L'episodio del calcio d'angolo contestato ha certamente influenzato il risultato, ma Longo preferisce guardare avanti, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più solida e coraggiosa.