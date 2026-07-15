Il leghista Eterno strappa una bandiera della Palestina insieme ad altri ragazzi: il video accende la polemica sui social

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Polemiche sui social per un video che mostra il militante della Lega Ferenc Venturelli, conosciuto online con il soprannome “Eterno”, mentre strappa una bandiera della Palestina insieme ad altri ragazzi.

Le immagini, diffuse sulle piattaforme social, hanno rapidamente acceso il dibattito tra sostenitori e critici. Nel filmato si vede il gruppo impugnare e strappare la bandiera palestinese, tra applausi e cori, in un gesto che ha suscitato numerose reazioni.

L’episodio è stato commentato da utenti e osservatori politici, dividendo l’opinione pubblica tra chi considera il gesto una forma di protesta politica e chi lo giudica offensivo e provocatorio.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Ferenc Venturelli né della Lega sull’accaduto. Eventuali chiarimenti o prese di posizione potrebbero arrivare nelle prossime ore.