Il Ritorno del maltempo: weekend di piogge, temporali e neve. ecco le zone coinvolte

Mentre ci avviciniamo al weekend, l'Italia si prepara ad affrontare un'ulteriore ondata di maltempo, segnata da piogge, temporali, e nevicate a quote relativamente basse in alcune regioni. Dopo periodi di tregua, il maltempo torna a far sentire la sua presenza, preannunciando un weekend all'insegna dell'instabilità atmosferica, complice l'arrivo di due distinte perturbazioni.

La prima delle due perturbazioni si farà sentire già nella giornata di sabato 9 Marzo, richiedendo l'apertura degli ombrelli fin dalle prime ore. Il Nord Italia sarà il più colpito da questo primo fronte, con piogge significative e nevicate copiose sui rilievi alpini, a partire dagli 800/900 metri di quota. Queste condizioni meteorologiche avverse coinvolgeranno anche il Centro e alcune aree del Sud. Tuttavia, nel corso della giornata si prevede un miglioramento, partendo dal Nordest per estendersi poi al Centro-Sud, escludendo il Nordovest dove le piogge continueranno fino all'arrivo della seconda perturbazione.

Questa seconda ondata di maltempo, prevista per domenica 10 Marzo, intensificherà le condizioni già complicate, portando piogge battenti, temporali e locali grandinate soprattutto nel Triveneto e lungo le coste tirreniche. L'attenzione sarà altissima anche per le nevicate sulle Alpi, con previsioni di accumuli notevoli a circa 1000 metri, e sull'Appennino centrale, dove la neve potrebbe scendere fino a quote di 1200/1300 metri.

Nonostante il quadro poco incoraggiante, il Sud dovrebbe risentire meno di queste avverse condizioni climatiche, con il maltempo che si concentrerà maggiormente nel basso Tirreno, particolarmente in Campania e nel nord della Calabria. Il weekend sarà inoltre caratterizzato da forti venti di Libeccio e Scirocco, accompagnati da un generale abbassamento delle temperature, seppur in linea con le medie stagionali.

La stagione delle piogge, iniziata il 22 Febbraio, ha visto un continuo alternarsi di fenomeni meteorologici, con nevicate che hanno interessato anche le aree meridionali, in una dinamica che ricorda più il mese di Gennaio che non quello di Marzo, in questo insolito 2024. Dopo un breve periodo di stabilità, un'intensa perturbazione atlantica entrerà in scena già dal pomeriggio di venerdì 8 Marzo, dando il via a un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche difficili, che si spera possano migliorare prima dell'arrivo della stagione pasquale e dei ponti di primavera.

Questo continuo alternarsi di sole e piogge, in un vero e proprio "meteo-tennis" da 15°C a 30°C in pochi giorni, lascia sperare in un'imminente ritorno della bella stagione, anche se al momento non vi sono previsioni che indichino un miglioramento significativo prima della metà di Marzo.

Andrea Garbinato, esperto del sito www.iLMeteo.it, ricorda che "non può piovere per sempre", ma l'imminente weekend suggerisce che il maltempo non abbia ancora intenzione di concedere una vera pausa. Con due perturbazioni definite come "Tempeste Gemelle", l'Italia si appresta a vivere un altro fine settimana all'insegna di piogge, nevicate e temperature autunnali, in attesa di tempi migliori e di un cielo finalmente sereno.