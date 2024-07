Il Sindaco di Borgia Elisabeth Sacco: "Il Parco Scolacium è patrimonio di tutti"

Il Sindaco di Borgia Elisabeth Sacco chiede correttezza nell'informazione: "Il Parco Scolacium è patrimonio di tutti

BORGIA - Il Sindaco del Comune di Borgia, Elisabeth Sacco, ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui sollecita i mezzi di informazione a diffondere notizie accurate riguardo il Parco Archeologico di Scolacium.

In una nota diffusa oggi, Sacco ha precisato: "Non sono mai stata una persona polemica o che si attacca al campanilismo quale arma di battaglie sciocche. Ho sempre detto che il Parco Scolacium è patrimonio del mondo intero e non appartiene solo a Borgia." Il primo cittadino ha così ribadito l'importanza del parco come risorsa culturale di valore globale, che va oltre i confini comunali.

Tuttavia, Sacco ha anche espresso la necessità di correttezza informativa da parte dei media, sottolineando: "Altrettanto chiaramente chiedo però ai mezzi di informazione (stampati o social) di diffondere le giuste informazioni. Il Comune di Borgia è il comune che ha il privilegio di ospitare il parco archeologico, lo stesso non ricade né a Squillace né a Catanzaro che sono due città che adoro e sono così splendide che non hanno nulla di meno in quanto a Storia e cultura."

La questione è emersa a seguito di alcune recenti confusioni mediatiche che hanno erroneamente indicato Squillace o Catanzaro come sedi del parco. Un errore specifico è stato riscontrato in una locandina sui social media, dove è stato erroneamente scritto "Roccelletta di Catanzaro" invece di "Roccelletta di Borgia". Sacco ha voluto chiarire che il Parco e il Museo Archeologico Nazionale di Scolacium - DR Musei Calabria si trovano effettivamente nel comune di Borgia, in località Roccelletta. "Non voglio essere fraintesa e mi riferisco solo a chi fa della Comunicazione il proprio mestiere… per favore date le corrette informazioni ai turisti, il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium - DR Musei Calabria si trova nel comune di Borgia in loc. Roccelletta ed appartiene a TUTTI gli amanti della cultura e della storia e noi borgesi vi aspettiamo!" ha concluso.

Il Sindaco ha dunque lanciato un appello ai professionisti dell'informazione, affinché venga garantita una comunicazione precisa che possa giovare sia ai visitatori che alla comunità locale, valorizzando nel giusto modo un patrimonio storico di rilevanza internazionale.

La precisazione del Sindaco Sacco mira a tutelare l’identità culturale di Borgia e a promuovere una corretta fruizione turistica del Parco Scolacium, invitando tutti a visitare e scoprire le meraviglie che questo sito ha da offrire.





Maurizio Martino