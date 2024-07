Il Sindaco di Simeri Crichi Zicchinella Invita alla Cena di Solidarietà per il Burkina Faso

Solidarietà Internazionale: Il Sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella Rinnova l’Impegno Umanitario

SIMERI CRICHI - In un gesto che unisce leadership e compassione, il Sindaco Davide Zicchinella di Simeri Crichi ha ribadito il suo impegno nella missione umanitaria che vede coinvolti il suo Comune e la Chiesa Evangelica "Ministero Fonte di Grazia". Con la partecipazione diretta in qualità di pediatra, il Sindaco contribuisce da due anni al sostegno di questo progetto vitale in Burkina Faso, che si estende ormai da otto anni tra Italia e Svizzera.

Nell'imminente mese di Aprile, insieme alla Vicesindaca Giusy Pugliese e all’intera Amministrazione, il Sindaco Zicchinella ha annunciato l’organizzazione di una cena solidale nella località calabrese. Questo evento sarà una pietra miliare per la raccolta fondi, sostenendo iniziative come pozzi, impianti fotovoltaici, e la realizzazione di strutture sanitarie.

Zicchinella, con la voce di chi ha visto direttamente l'effetto delle donazioni, assicura che ogni contributo raggiunge direttamente l’Africa, toccando le vite di bambini e giovani, che grazie alle borse di studio possono ambire a diventare la futura classe dirigente del paese. Un particolare rilievo viene dato al progetto "Terra per i Profughi", un’iniziativa che offre ai profughi interni, fuggiti dalla guerra nel nord del Burkina Faso, un nuovo inizio e la speranza di una vita dignitosa.

Grazie alle generose donazioni raccolte, un gruppo di profughi ha ora la possibilità di ricostruire un'esistenza, coltivando la terra e allevando animali. Questo risultato è il frutto dell'impegno di volontari coordinati dai pastori evangelici Giovanni Aiello e Febe Marrazzo di Mesoraca (KR).

Con la prossima cena solidale a Simeri Crichi, aperta anche a chi non risiede nella zona, si avrà un'ulteriore occasione per contribuire a questa opera di solidarietà internazionale. Zicchinella e il suo team si preparano ad accogliere tutti coloro che desiderano essere parte attiva di questo percorso di sostegno e speranza.