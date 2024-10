Impegno e progresso: incontri strategici per il futuro di Santa Caterina dello Ionio

Agenda politica molto intensa per il futuro di Santa Caterina dello Ionio!

Grazie all'azione quotidiana, all'abnegazione, alla costante attenzione per i luoghi che si abitano e alla determinazione si raggiungono risultati concreti per la propria comunità. Solo incontrandosi e confrontandosi si possono sviscerare e risolvere tante problematiche.

In questo senso, la giornata di ieri è stata proficua per il nostro comune, impegnato in una serie di incontri sin dal primo mattino.

Alle ore 9:00, presso il Comune di Soverato, ho incontrato il sindaco e abbiamo discusso sui Servizi Sociali dell'ambito. Ci stiamo organizzando per programmare interventi di supporto, soprattutto per le categorie più fragili.

Alle ore 10:30 è seguita una riunione, presso il Palazzo di Provincia, per affrontare la questione del dimensionamento scolastico mediante l'unificazione dei plessi di Badolato, Santa Caterina e Guardavalle. Ho dato disponibilità per un eventuale trasferimento della sede di segreteria dell'istituto nel nostro paese, essendo posto al centro tra gli altri due. Seguiranno aggiornamenti in merito.

Nel pomeriggio, alle ore 14:00, insieme all'ing. Lanciano, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, abbiamo partecipato a un incontro in Regione relativo al finanziamento di 246.000 € ottenuto per la realizzazione della strada che collegherà Via Mattia Preti a Via Aldo Moro in variante alla SS106. Un'opera strategica pensata per favorire lo sviluppo di quell'area. A breve sottoscriveremo la convenzione per poi procedere con la procedura di gara e i lavori.

Alle ore 17:00, infine, presso la Cittadella Regionale, ho partecipato alla riunione indetta dal Commissario dell'ASP di Catanzaro, Antonio Battistini, e dal sub-commissario Ernesto Esposito per discutere delle soluzioni da intraprendere per evitare la soppressione delle Guardie Mediche nei centri interni. Ho espresso la nostra contrarietà a una eventuale chiusura del Presidio di Continuità Assistenziale a Santa Caterina dello Ionio. Il Commissario ha rassicurato che i presidi proseguiranno la loro attività almeno fino al 2026, fino a quando non saranno attive le AFT, che raggrupperanno medici di medicina generale in una postazione di continuità. Sembra prendere piede la soluzione della Rete Territoriale!

Ha garantito che presto ci visiterà per prendere atto dell'importanza della struttura operante nel nostro territorio.

Sono molto soddisfatto per i tanti piccoli tasselli accumulati in questa giornata, che concorrono al raggiungimento dei numerosi obiettivi posti. Da parte nostra, massimo impegno, tenacia e determinazione per un'azione amministrativa virtuosa che conduciamo e porteremo avanti con passione e amore per la nostra terra.

Avanti tutta!