IN SCENA JAZZINSIEME FACTORY

Il nuovo progetto di Blues In Villa APS porta la musica nelle aziende del territorio: Oesse, Rimorchi Bertoja e Kristalia si reinventano palcoscenici per unire cultura e impresa

“CULTURA E IMPRESA SI INCONTRANO GRAZIE ALLA MUSICA”: è con questo claim che si presenta Jazzinsieme Factory, il nuovo progetto culturale lanciato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS di Brugnera e giunto ora alla sua fase culminante nelle aziende che vi hanno preso parte: OESSE, Rimorchi Bertoja e Kristalia.

L’ambiziosa idea di Jazzinsieme Factory è quella di portare la musica, anche come strumento formativo all’interno delle aziende del territorio, espandendo le attività culturali all’interno degli stabilimenti produttivi e coinvolgendo le aziende partner non solo come sponsor ma anche come palcoscenico e luoghi di formazione, trasformando l’intrattenimento musicale in una preziosa risorsa di apprendimento.

Il progetto, che gode dell’appoggio della Regione Friuli – Venezia Giulia e di Confindustria Alto Adriatico, è articolato in 3 fasi. Nella prima, i formatori Paolo Largo e Sabina Caso hanno sviluppato delle attività formative rivolte ai dipendenti delle aziende coinvolte, trattando argomenti come il lavoro di squadra, la fiducia e l’uso dello storytelling come strumento per veicolare le informazioni in maniera efficace. Una seconda fase, chiamata “Workshow”, è stata poi co-condotta dal formatore Paolo Largo e dal musicista-musicologo Enrico Merlin, con l’aiuto dei giovani musicisti Marta Visentin e Mattia Massalin: la musica è stata il filo conduttore per raccontare come elementi differenti tra loro funzionino in armonia, e come il concetto di cambiamento possa venir recepito e accolto per sperimentare nuove strade.

Nella terza fase invece saranno le aziende ad aprirsi al pubblico, con una serie di concerti organizzati all’interno degli stabilimenti produttivi che si trasformano quindi in palcoscenici inusuali per ospitare artisti di carattere internazionale in un nuovo “festival itinerante”. Lo staff che si prenderà cura dello svolgimento degli eventi farà parte della Cooperativa Sociale Itaca, che svolge un importante operato nell’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con lievi disabilità.

JAZZINSIEME FACTORY: IL PROGRAMMA

La prima tappa di questo nuovo format sarà presso la sede OESSE di Porcia, in Via Maestri del Lavoro, 81/83 che nella serata di venerdì 27 settembre a partire dalle ore 20:30 ospiterà il concerto del chitarrista Francesco Piu, nel tour che segna i suoi primi vent’anni di carriera solista: “TWENTY”. Cantante e autore oltre che chitarrista, Francesco Piu è impossibile da catalogare e racchiudere in un solo genere: la sua musica è un mix esplosivo di blues, rock & soul che strizza l’occhio alla musica mediterranea, con i piedi ben piantati nella tradizione della black music e lo sguardo spalancato verso la contaminazione. Vent’anni “on the road” con nove album all’attivo e migliaia di concerti tra festival, teatri e club in Italia, Europa e puntate oltreoceano in Canada e USA dove ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis.

Appuntamento alla sede di Rimorchi Bertoja, a Pordenone in Via Malignani 6, per il secondo concerto di Jazzinsieme Factory venerdì 4 ottobre alle ore 20:30. Sul palco un un super artista funk riconosciuto in tutto il mondo: Sir Waldo Weathers & Henry Carpaneto Organ Trio. Cantante, saxofonista e vero entertainer, Sir Waldo Weathers ha militato nella storica band di James Brown per più di 15 anni, e ora si dedica al suo progetto solista. In questo tour è accompagnato dalla formazione di uno dei migliori pianisti blues d’Europa, l’Henry Carpaneto Organ Trio completato da Livio Marconi alla chitarra e Lorenzo Bergamino alla batteria.

La serata finale in grande stile si svolgerà presso KRISTALIA, in Via A. Durante, 2 di Prata di Pordenone, lunedì 14 ottobre a partire dalle ore 20:30.

Evento principale della serata sarà il concerto OVERMILES, progetto del chitarrista Gianluca Mosole e del bassista Paolo Carletto che, partendo dal suono dell’ultimo periodo di attività del grande Miles Davis, sviluppa una propria idea musicale immaginando i passi successivi del grande trombettista. Mosole e Carletto, che hanno avuto l’onore di aprire due concerti di Miles Davis nel 1987, sono accompagnati in questo viaggio dal trombettista Rob Daz e dal batterista Nicholas Kochs.

Il concerto sarà introdotto da un ospite d’eccezione, il musicista e musicologo Enrico Merlin, tra i massimi esperti al mondo della figura di Miles Davis e della sua storia. “Miles Davis – Un Genio sempre in movimento” è il titolo di questa introduzione, che approfondirà gli aspetti creativi e le evoluzioni nella vita del grande trombettista.

Una serata divisa in due parti, una di introduzione/approfondimento e una di concerto, che combinate insieme porteranno ad un’esperienza musicale di altissimo livello.

Tutti i concerti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito https://www.jazzinsieme.com/jazzinsieme-factory-2024/

JAZZINSIEME – la Storia del Jazz in Friuli-Venezia Giulia

La storia di Jazzinsieme inizia negli anni ’80, quando il sassofonista Gaspare Pasini fondò il Festival jazz che ha portato il gotha del jazz mondiale a Pordenone in una manciata di edizioni: basti pensare che tra iprotagonisti di questa prima fase del festival ci sono stati Woody Shaw, Joe Farrell, Tony Scott, Elvin Jones, Michael Brecker, Phil Woods, Chet Baker e Woody Herman e molti altri.

Nel 2019 l’Associazione Culturale Blues In Villa APS ha deciso di ri-fondare il Festival, mantenendo il logo e la linfa vitale originali e donando un nuovo jazz festival a Pordenone. Le 6 edizioni già trascorse di Jazzinsieme hanno ospitato nomi del calibro di John Scofield, Billy Cobham, Richard Bona, Avishai Cohen, RYMDEN, Kurt Elling, Charlie Hunter, Fabrizio Bosso, Enrico Merlin, Gegè Telesforo, Gianpaolo Rinaldi Trio, Gianluca Petrella, Izo Fitzroy, Calderazzo-Patitucci-Weckl.

Jazzinsieme Factory è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico, Cooperativa Sociale Itaca, Baker Tilly Hidra Sb e importanti partner privati quali OESSE, Rimorchi Bertoja, Kristalia, ArteRitmi.it.