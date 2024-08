Incendio automezzo a Cardinale: Vvf intervengono sulla SP149

CARDINALE (CZ) - Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto un autocarro Iveco in transito sulla Strada Provinciale 149, nel comune di Cardinale. L'allarme è stato prontamente lanciato, e sul luogo è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale.

L'incidente

Il mezzo, un autocarro con pianale carico di tronchi, è stato completamente avvolto dalle fiamme in pochi minuti. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo, abbandonando il veicolo prima che le fiamme raggiungessero l'abitacolo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto, hanno operato con la massima efficienza, riuscendo a domare l'incendio che ha distrutto la cabina guida e una parte del carico di legname. L'intervento ha permesso di evitare ulteriori danni e possibili conseguenze più gravi.

Situazione della Viabilità e Indagini

La viabilità sulla SP149 ha subito notevoli disagi durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini di rito per accertare le cause dell'incendio, che sembrano essere di natura accidentale. Ulteriori accertamenti sono attualmente in corso.