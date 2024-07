Incendio in Capannone di Ecopiana a Cittanova: Intervento dei Vvf

CITTANOVA, (RC) – Nelle prime ore del mattino di oggi, un vasto incendio ha colpito un capannone di circa 1000 mq della ditta Ecopiana, situata nel comune di Cittanova. Il capannone è destinato alla raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici.

Dettagli dell'Incendio

L'allarme è scattato intorno alle ore 02:00, quando le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, insieme ai distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni, sono state mobilitate per fronteggiare le fiamme.

Le fiamme hanno interessato diversi macchinari e attrezzature presenti nel capannone, oltre a un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. La natura e l'entità dell'incendio hanno richiesto un impegno significativo da parte delle forze di intervento, ancora attualmente sul posto per domare definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Cause e accertamenti

Al momento, le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare l'origine del rogo. Nessuna ipotesi viene esclusa, e le indagini sono in corso per stabilire se ci siano eventuali responsabilità o cause accidentali alla base dell'incidente.

Sicurezza e danni

Fortunatamente, non si registrano danni a persone. La rapida risposta dei vigili del fuoco ha permesso di contenere l'incendio e prevenire ulteriori danni o potenziali pericoli per la comunità circostante.