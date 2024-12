Incidente a Castellamonte: scontro frontale tra auto, perde la vita donna di 54 anni

Tragedia a Castellamonte: morta una donna di 54 anni in un incidente frontale

Castellamonte, frazioni Campo e Muriaglio – Una tragedia si è consumata sulle strade piemontesi. Un violento scontro frontale tra una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda ha provocato la morte di Lorenza Ardissone, 54 anni, residente in zona. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, lungo un tratto di strada tra le frazioni Campo e Muriaglio.

Dinamica ancora in fase di accertamento

Le circostanze dello schianto sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, la Lancia Y condotta dalla donna avrebbe impattato frontalmente contro la Fiat Panda, a bordo della quale si trovavano due persone. La violenza dell’urto è stata tale che per Lorenza Ardissone non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

I passeggeri della Panda, invece, sono stati stabilizzati sul luogo dell’incidente dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non risultano gravi.

Indagini affidate ai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, non si escludono ipotesi, compresa quella di un malore o di una manovra azzardata. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti.

La notizia della morte di Lorenza Ardissone ha lasciato sconvolta la comunità di Castellamonte, dove la donna era conosciuta e benvoluta. In molti si sono stretti attorno alla famiglia per esprimere il proprio cordoglio.

Sicurezza stradale ancora al centro del dibattito

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale lungo le arterie secondarie della zona, spesso teatro di sinistri gravi. Gli amministratori locali e le forze dell’ordine invitano alla prudenza, soprattutto in vista delle condizioni meteorologiche avverse tipiche del periodo invernale.

Un tragico evento che lascia dietro di sé dolore e interrogativi.