Incidente elicottero a Reggio Calabria: Piloti Illesi

REGGIO CALABRIA, 22 LUG - Si è verificato un incidente durante la fase di atterraggio dell’elicottero S64 "Geronimo" dei Vigili del fuoco a Reggio Calabria. L’elicottero, di ritorno da un’operazione di antincendio boschivo, ha preso fuoco. Fortunatamente, i piloti sono usciti indenni dall'incidente.

Secondo quanto riferito dal Corpo dei Vigili del fuoco su X (precedentemente noto come Twitter), l’incidente è avvenuto intorno alle 16. Nonostante il velivolo sia stato avvolto dalle fiamme, i piloti sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati successivamente trasportati in ospedale per semplici accertamenti.

Il rapido intervento delle squadre di soccorso ha permesso di contenere le conseguenze dell’incidente, evitando ulteriori danni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Il Corpo dei Vigili del fuoco ha espresso sollievo per l’incolumità dei piloti e ha ringraziato tutte le unità coinvolte nelle operazioni di soccorso e gestione dell'emergenza.

Questo evento sottolinea ancora una volta il rischio e la pericolosità delle operazioni di antincendio boschivo, che vedono i Vigili del fuoco impegnati quotidianamente nella salvaguardia del territorio e della popolazione.

Aggiornamento

Concluse le operazioni di soccorso all'interno del sedime aeroportuale di Reggio Calabria.

L'aeroporto ha ripreso la normale attività ore 20.00