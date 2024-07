Incidente in Galleria sulla A2 a Rogliano (CS): coinvolti un autoarticolato e due vetture

Carambola in Galleria sull'A2: Traffico in Tilt Intervento immediato di Polizia e Soccorritori presso Rogliano, feriti solo lievi**

COSENZA - Un incidente stradale si è verificato all'interno di una galleria sull'autostrada A2 in prossimità di Rogliano (CS), in direzione Catanzaro. Secondo le informazioni preliminari, un autoarticolato è stato coinvolto in un impatto con due autovetture. I dettagli dell'incidente sono ancora in fase di chiarimento, ma le prime segnalazioni indicano che le condizioni del traffico nell'area sono state pesantemente influenzate dall'evento.

Le autorità hanno prontamente risposto alla situazione: unità della polizia stradale sono giunte sul luogo dell'incidente per gestire il flusso veicolare e avviare le prime indagini, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza ai coinvolti. Fortunatamente, dalle prime comunicazioni pervenute si evince che non vi sarebbero stati feriti gravi. Le ambulanze presenti sul posto hanno fornito le prime cure ai feriti, che sono stati segnalati come lievi.

La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze e gli indizi disponibili. I veicoli coinvolti hanno subito danni significativi, ma la priorità è stata data all'assicurare la sicurezza dei passeggeri e al ripristino della piena operatività dell'autostrada.

La circolazione stradale ha subito rallentamenti, e si consiglia agli automobilisti di cercare percorsi alternativi o di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti. Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili più informazioni. Nel frattempo, si raccomanda prudenza in prossimità dell'area interessata dall'incidente.

La rapidità con cui sono intervenuti i soccorsi e l'efficienza delle operazioni di gestione dell'emergenza hanno evitato conseguenze più gravi e hanno permesso di gestire l'incidente con professionalità e tempestività. Resta l'invito a mantenere la massima cautela alla guida, specialmente all'interno delle gallerie autostradali dove la visibilità può essere ridotta e le situazioni di pericolo possono evolvere rapidamente.