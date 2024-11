Incidente mortale a Cinisello Balsamo: auto trafitta da Guard Rail, muore una ventenne

Cinisello Balsamo (MI) – Una giovane di 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel Milanese. L’auto sulla quale viaggiava, una berlina, ha improvvisamente sbandato in viale Fulvio Testi, nei pressi dell’incrocio con via Enrico Ferri, andando a schiantarsi contro il guard rail che ha trafitto l’abitacolo.

L'incidente e i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30. A bordo del veicolo si trovavano due persone: la giovane vittima e un ragazzo di 26 anni, che ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, gli agenti della Questura e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre i corpi dall'auto distrutta e mettere in sicurezza l'area.

Dinamica e rilievi

Secondo le prime ricostruzioni, non risulta il coinvolgimento di altre vetture. Resta da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo. Gli inquirenti stanno esaminando i rilievi e visionando le eventuali telecamere di sorveglianza presenti nell’area per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

Il dramma della strada

La tragedia di questa notte sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale. L’incidente ha colpito profondamente la comunità locale, portando alla luce i pericoli legati alla guida notturna e alla gestione delle strade urbane.