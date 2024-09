Incidente mortale a Reggio Calabria: uomo muore a Ortì

Incidente Mortale ad Ortì: auto finisce in un burrone, deceduto un pensionato

REGGIO CALABRIA, ORTÌ - Claudio Marcello Marra, pensionato di 66 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella frazione pedemontana di Ortì, Reggio Calabria. L'automobile su cui viaggiava è precipitata in un burrone per cause ancora da accertare.

Le dinamiche dell'incidente

L'allarme è scattato questa mattina, quando i familiari di Marra, preoccupati per la sua scomparsa, hanno contattato il 112. Le ricerche sono iniziate immediatamente e, dopo alcune ore, i vigili del fuoco hanno individuato la vettura in fondo a un burrone. Gli sforzi per raggiungere il veicolo sono stati complessi a causa della conformazione impervia del terreno.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo senza vita di Marra dall'auto. Presenti anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi necessari e chiarire le circostanze dell'accaduto. La dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di un malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

La commozione della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove Marra era ben conosciuto e rispettato. I residenti di Ortì si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, esprimendo il loro cordoglio per questa tragica perdita.