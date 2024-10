Incidente stradale: scontro tra auto, morto un 18enne e tre giovani feriti

Tradete - Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Tradate, in provincia di Varese. Un giovane di 18 anni, residente nel comasco, ha perso la vita in uno schianto frontale che ha coinvolto due automobili. Il tragico evento si è verificato intorno alle 3 del mattino in via Costa del Re, quando il veicolo condotto dalla vittima si è scontrato con un'altra auto.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze, automedica e l'elisoccorso proveniente da Como. Nonostante gli sforzi dei sanitari, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Circolo di Varese.

Gli altri feriti

Nell'incidente sono rimasti feriti altri tre giovani: un 25enne, un 18enne e una ragazza di 21 anni. Quest'ultima è stata estratta dalle lamiere della vettura grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato cesoie pneumatiche per liberarla dall'abitacolo accartocciato. Fortunatamente, nessuno dei tre risulta in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Saronno stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Al momento, non sono ancora emersi dettagli certi sulle cause dello schianto.

L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando un profondo senso di sgomento per la giovane vita spezzata.