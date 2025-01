Inclusione e Formazione: al via il Corso dell'Istituto Teologico Calabro sull'accoglienza e la Vulnerabilità nella Comunità Ecclesiale

La formazione e l’inclusione sono punti fondamentali del cammino che il Vescovo Claudio ha intrapreso nella sua Diocesi di Catanzaro Squillace e come Vescovo delegato per la catechesi per l’Ufficio Catechistico Nazionale.

Un percorso segnato da diverse iniziative a livello diocesano e anche regionale che testimoniano l’importanza e il valore che la Chiesa garantisce a tutte le Persone.

La strada che si è aperta, è, dunque, di innovazione e di cambiamento ed è in questa dimensione che l’Istituto Teologico Calabro ha ampliato per l’anno accademico 2024/2025 la propria offerta formativa.

Ritenendo opportuno, vista alcune tematiche, rendere fruibile a un numero più ampio di fedeli, in modalità on line, corsi di taglio accademico, particolarmente adatti per gli operatori pastorali, gli insegnanti di religione e per tutti coloro che vogliono acquisire competenze specifiche e strumenti utili per “dare ragione della propria Speranza” nell’odierno vissuto sociale ed ecclesiale.

È in questa linea di indirizzo che il prossimo 10 febbraio partirà il corso: INCLUSIONE COME PRINCIPIO BIOETICO: UN APPROCCIO CATECHETICO E PASTORALE ALLA VULNERABILITA’ PER UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE, EDUCANTE E SANANTE.

Il percorso vedrà la guida esperta di Suor Veronica Donatello, docente presso la Pontificia Università Salesiana e responsabile del Servizio nazionale della Cei per la pastorale delle persone con disabilità, e avrà l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità all’interno della comunità ecclesiale.

Si svolgerà dalle 9.50 alle 12.15 e con la presenza ai 2/3 delle attività formative sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione.

Un’opportunità importante che fa del cammino sinodale un punto di forza e della speranza una luce che guida ogni singolo passo che conduce l’uomo alla conoscenza e alla sperimentazione dell’amore profondo del Padre Misericordioso e dell’altro, portatore della sua esperienza di vita, dei suoi limiti e delle sue potenzialità.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’Istituto Teologico al numero 0961-725609 o inviare una mail a [email protected].