Inzaghi carica il Pisa: "Pronti per una grande sfida contro il Catanzaro" (Video)

Filippo Inzaghi alla vigilia di Pisa-Catanzaro: "abbiamo fiducia nei ragazzi, ma dobbiamo migliorare"





Alla vigilia del match Pisa-Catanzaro, il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti, delineando l'attuale situazione della squadra e le sue aspettative per la partita. La conferenza ha offerto uno spaccato su diversi temi, dalla condizione fisica dei giocatori agli aspetti tecnici da perfezionare.





Condizioni di Tramoni e Hilgard





Il primo quesito, posto da Andrea Cosimi, ha riguardato le condizioni fisiche di Tramoni e il processo di inserimento di Hilgard. Inzaghi ha rassicurato sulle condizioni di Hilgard, affermando che il giocatore è "pronto" e rappresenta un’importante opzione per il centrocampo. Quanto a Tramoni, il tecnico ha ammesso che l’atleta ha avuto un lieve risentimento, ma ha partecipato all’ultimo allenamento. La decisione finale verrà presa dopo la rifinitura mattutina: "Vediamo come risponde domani mattina per capire se sarà il caso di schierarlo," ha dichiarato il mister.





Tiro dalla distanza e miglioramenti necessari





Giovanni Manetti ha posto l'attenzione su un aspetto tattico: la necessità di migliorare il tiro dalla distanza. Inzaghi ha confermato l'importanza di questo elemento, sottolineando che, pur trovandosi in una buona posizione in classifica, la squadra ha ancora margini di miglioramento. "Dobbiamo continuare a crescere partita dopo partita e sicuramente anche il tiro da fuori è un aspetto su cui lavorare," ha precisato il tecnico.





Possibili cambi tattici e fiducia nei giocatori





Un altro spunto interessante è arrivato da Michele Bufalino, che ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni di Arena e Moreo, usciti affaticati dalla gara contro il Frosinone. Inzaghi ha indicato che Vignato e Mlakar potrebbero avere più spazio in campo: "Sono due potenziali titolari," ha affermato, lasciando intendere che qualche cambio rispetto alla formazione iniziale potrebbe avvenire, anche se in modo limitato per garantire continuità alla squadra.





La sfida contro il Catanzaro





Sull’avversario di domani, il Catanzaro, Inzaghi ha espresso rispetto per una squadra che sta vivendo un buon momento e che ha mantenuto intatta la propria rosa dopo l'ottima stagione scorsa. "Sarà una partita impegnativa, ma giochiamo in casa e mi auguro che i nostri tifosi possano vivere un'altra serata di soddisfazione," ha commentato Inzaghi.





Focus sui calci piazzati e su altri aspetti tecnici





Andrea Caravacci ha poi chiesto a Inzaghi se la squadra stia lavorando specificamente sui calci piazzati. Il tecnico ha spiegato che i calci piazzati sono una delle aree di miglioramento su cui si sta concentrando, pur essendo giunto da poco tempo alla guida della squadra. "Abbiamo dato priorità a certe dinamiche che ci hanno permesso di ottenere risultati, ma stiamo migliorando anche sui calci piazzati."





La tenuta fisica della squadra





L’ultima domanda, posta da Alessandro Carosini, ha riguardato la tenuta fisica e mentale della squadra, osservando che durante l’ultima partita il Pisa era apparso stanco. Inzaghi ha chiarito che il calendario intenso e le trasferte hanno influito, ma ha lodato la resilienza dei suoi giocatori: "Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, quindi diamo loro tutto il nostro supporto."





Un Pisa carico per la sfida casalinga





Inzaghi e il Pisa si preparano ad affrontare il Catanzaro con determinazione, sperando di proseguire nella serie di buoni risultati e regalare una nuova gioia ai propri tifosi. La gara si preannuncia intensa, ma il tecnico è fiducioso di poter vedere in campo il miglior Pisa.