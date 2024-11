L’arte di celebrare la Liturgia custodendone la memoria

Ieri sera, giovedì 7 novembre, ha preso avvio, con il primo incontro nella sala convegni della parrocchia “Santa Maria della Roccella” in Roccelletta di Borgia (CZ), il percorso formativo per fotografi, video-operatori e altri addetti del settore che svolgono la loro opera professionale durante le celebrazioni liturgiche.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, diretto da don Raffaele Zaffino, ha l’obiettivo di approfondire il valore, il significato e la ricchezza delle realtà sacramentali, per favorire e promuovere una buona partecipazione di tutti i presenti, nella consapevolezza che un’adeguata preparazione permette a tutti gli operatori del settore di svolgere al meglio la propria attività professionale.

Un percorso di dialogo e confronto, dunque, mirato a fornire orientamenti pastorali a tutti quegli operatori della comunicazione visiva che prendono parte professionalmente alle celebrazioni liturgiche.

Presente a questo primo incontro anche l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago che ha voluto incontrare personalmente i professionisti del settore per fornire loro alcuni spunti di riflessioni.

Nel suo breve intervento, infatti, l’Arcivescovo ha invitato i presenti a immaginarsi un’ipotetica partita di calcio con le sue regole di “gioco”, che sussistono anche in una celebrazione liturgica, in cui gli spazi e i tempi non sono accessori, ma sono parte integrante dell’evento celebrativo e, quindi, devono essere rispettati e vissuti con umiltà e spirito collaborativo con gli altri “giocatori” in campo.

Si è trattato, dunque, del prologo di un percorso al termine del quale ai professionisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, comprovante la loro preparazione