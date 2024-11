L'Avvento come strumento di rinnovamento spirituale in vista del Giubileo

Lettera di monsignor Maniago alla diocesi

Inizia con la prima domenica di Avvento, il percorso liturgico verso il Natale. L'arcivescovo, Claudio Maniago, ha inviato una lettera alla comunità diocesana, invitando il popolo di Dio a rinnovare lo “spirito di attesa dell’incontro definitivo con il Signore ricordando che la nostra vita avrà la sua pienezza quando potremmo contemplare il volto del Figlio di Dio in tutto il suo splendore”.

Monsignor Maniago ricorda che il nuovo anno liturgico è caratterizzato dal “percorso di preparazione immediata all’apertura del Giubileo del 2025, Giubileo a cui Papa Francesco ha dato come tema Pellegrini di speranza.

“In questo particolare momento – prosegue l’Arcivescovo nella lettera al popolo di Dio - segnato da guerre e tensioni internazionali, da crescenti disuguaglianze e da una diffusa incertezza sul futuro, siamo chiamati a testimoniare che “la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello spirito Santo che c’è stato dato” (Rm 5,5). È questa certezza che può animare il nostro cammino diocesano nell’anno che ci attende”.

Monsignor Maniago non manca di ricordare il cammino sinodale in corso: “Illuminati dalla promessa di Gesù: “riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni” (At 1,8), siamo chiamati a proseguire il cammino sinodale delle Chiese in Italia che dalla fase di ascolto e discernimento ci ha condotto alla fase profetica. La nostra Chiesa diocesana ha partecipato attivamente alle prime due fasi del percorso, raccogliendo frutti preziosi da preservare. Il nostro cammino diocesano ha evidenziato il desiderio di una chiesa più accogliente e ministeriale, attenta alla dinamica della pietà popolare, capace di rinnovarsi in prospettiva missionaria senza venir meno all’importanza delle tradizioni”.

Monsignor Maniago ricorda quindi gli appuntamenti più significativi che coinvolgeranno la comunità diocesana in questo tempo di Avvento: “Il Giubileo nella nostra Arcidiocesi si aprirà domenica 29 dicembre alle ore 10,30 nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro e lunedì 30 dicembre nella Concattedrale di Squillace alle ore 17,30. Sarà proposto un pellegrinaggio diocesano a Roma e indicherò con apposito decreto le Chiese giubilari, presso le quali sarà possibile vivere l’esperienza del pellegrinaggio e della confessione sacramentale, della preghiera personale e comunitaria; gli uffici pastorali e le altre realtà diocesane, indicheranno e animeranno giornate speciali; e anche le nostre feste patronali saranno chiamate a sottolineare con opportune iniziative il carattere giubilare di questo anno pastorale”.

“Oltre a queste occasioni – aggiunge l’Arcivescovo - voglio annunciarvi alcuni momenti particolari di grazia che prossimamente la nostra Diocesi vivrà con gioia e rendimento di grazie: domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, alle ore 17:30, ordinerò diacono Pierpaolo Antonio Madia nella basilica dell’Immacolata; domenica 15 dicembre alle ore 17:30 nella parrocchia di San Pio X a Catanzaro, istituirò lettore il seminarista Sergio Schieppati e accolito il seminarista Giuseppe Pio Merante; domenica 12 gennaio 2025, alle ore 17:30 nella basilica dell’Immacolata ordinerò presbitero il diacono Don Simone Samà”.

“Vi esorto tutti – conclude monsignor Maniago - a vivere questo tempo come autentico dono dello Spirito Santo, sostenuti dalla preghiera della Vergine Santissima: la sua materna intercessione ci accompagni nel vivere questo nuovo anno pastorale come pellegrini di speranza. I Santi Vitaliano ed Agazio, nostri patroni, siano per noi compagni di viaggio e autentici testimoni della speranza che non delude”.