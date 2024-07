la New Generation Racing a Sortino per confermarsi

Saranno sei i portacolori NGR che si presenteranno al via della 39^ Coppa Val D’Anapo Sortino. La gara in provincia di Siracusa sarà valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche e si disputerà nel weekend alle porte. Ambizioni sempre alte per la Scuderia Catanzarese, che arriva da risultati lusinghieri acquisiti nei precedenti impegni.

Nelle Bicilindriche andrà nuovamente all'attacco della vetta Angelo Mercuri, che a bordo della sua Fiat 500 di gruppo 5 vorrà servire il poker stagionale. Nel gruppo 2, saranno due i piloti NGR con il Catanzarese Antonio Ferragina e il lametino Giuseppe Torcasio al via sulle proprie Fiat 126. Ferragina e Torcasio vorranno riscattare i precedenti risultati di Luzzi e tenteranno di puntare al "colpo grosso" al cospetto comunque di una concorrenza veloce e preparata.

Nella RS-S Plus in classe 1400 punta al riscatto Alessandro Cappello, che dopo il ritiro di Erice proverà a riprendere il proprio cammino a bordo della sua Peugeot 106. Ad Erice Cappello aveva dominato la propria classe fino al ritiro e a Sortino vorrà trovare il miglior risultato possibile.

Nella Racing Start tra le 1600, spera in un risultato positivo il Siculo Andrea Cono Genova che si presenterà allo start su Citroen C2. Indubbiamente lo stesso darà tutto per un fine settimana positivo.

In RS Plus 1600, anche il lametino Luca Miceli sarà al via e sulla sua Citroen Saxo proverà a migliorare la posizione conquistata a Luzzi. Una classe che come sempre si presenta folta e impegnativa.

Programma della manifestazione ovviamente già definito, con verifiche di rito al venerdì e poi sabato le prove in due manche a partire dalle 9.30. Anche nella giornata di domenica saranno due le salite di gara, con orario di partenza previsto per le ore 9.00.

