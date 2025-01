La Parola non si ferma mai": presentazione dell'opera dedicata a Mons. Antonio Cantisani

L’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, in collaborazione con l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, ha promosso un evento di grande rilevanza culturale ed ecclesiale: la presentazione dell’opera "La Parola non si ferma mai. Studi per Mons. Antonio Cantisani". L'iniziativa si terrà sabato 11 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala Sancti Petri dell’Episcopio di Catanzaro.

La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, e Aquila Villella, direttrice del DIGES dell'Università di Catanzaro. A seguire, Alberto Scerbo, dell’Università di Catanzaro, e Luigi Mariano Guzzo, dell’Università di Pisa, presenteranno il volume e i suoi contenuti, frutto di un approfondito lavoro di ricerca.

La moderazione dell’incontro sarà affidata al diacono Mario Arcuri, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Le relazioni saranno tenute da due illustri ospiti: Mons. Fortunato Morrone, presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e Marinella Perroni, docente emerito al Sant'Anselmo.

A conclusione dell’evento, Mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolitano di Catanzaro-Squillace, offrirà un intervento finale di riflessione e ringraziamento.

L'iniziativa rappresenta un’occasione speciale per ricordare la figura e il ministero di Mons. Antonio Cantisani, attraverso un’opera che ne celebra l’eredità spirituale e pastorale, sottolineando il valore sempre attuale della Parola di Dio