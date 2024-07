L’amore nuovo di Antonella Serà: il ritorno dell'artista genovese

Nuovi amori e nuova musica per la cantautrice genovese Antonella Serà che torna dal 21 giugno in radio e negli store con un nuovo inedito, il singolo e video “Un amore nuovo”: un viaggio sonoro raffinato ed elegante che intreccia sapientemente le diverse influenze musicali dell’artista, affondando le sue radici nel pop ma estendendosi con grazia verso la bossanova e il jazz, creando così un'atmosfera sofisticata e ricca di sfumature.

Il videoclip su Youtube:





La canzone, scritta e composta con la cantautrice Chiara Ragnini, esplora le sensazioni complesse e intense che si provano all'inizio di una nuova storia d'amore. Con arrangiamenti curati ed una melodia coinvolgenti, "Un amore nuovo" cattura l'essenza dell'euforia iniziale, la dolcezza dei primi momenti condivisi e l'emozione delle nuove scoperte, il tutto arricchito dalle immagini dell’intenso ed emozionale videoclip che accompagna il brano, in un equilibrio perfetto tra modernità e tradizione.

"Amo il mio lavoro come amo la mia vita, cantare e scrivere mi porta verso una maggiore apertura al mondo" spiega Antonella "Mi piace scrivere d’Amore, questa parola così spesso trascurata ma che riesce a mantenerci vivi oltre qualsiasi aspettativa. L’Amore che può manifestarsi in molte forme e intensità diverse anche quando è solo nella nostra immaginazione e finisce senza neanche iniziare, in un viaggio essenziale ma necessario, vitale e prepotentemente indispensabile.”

La produzione del singolo e del video sono state, inoltre, realizzate in Liguria: il videoclip è a cura di AVProStudio sotto la supervisione e regia di Andrea Vialardi, che ne ha curato anche coloring e montaggio.

Il brano è stato, invece, registrato presso il Fonde Music Recording Studio di Genova sotto la supervisione di Gianluca Polizzi, che ne ha curato anche mastering e missaggio, e arrangiato da Beppe Lombardi, con la partecipazione di Marco Fuliano alla batteria, Beppe Lombardi al basso e pianoforte e Gianluca Polizzi alle chitarre.

Un amore nuovo

Label: Fonde Music

Data di pubblicazione: 21 giugno 2024

Autori: Antonella Serà e Chiara Ragnini

Compositori: Chiara Ragnini

Registrato presso: Fonde Music Recording Studio, Genova

Beppe Lombardi: arrangiamenti

Marco Fuliano: batteria

Beppe Lombardi: basso, pianoforte

Gianluca Polizzi: chitarre

Mixing and mastering: Gianluca Polizzi

Video a cura di AVProStudio, Genova

Regia, editing e coloring: Andrea Vialardi

Location: Villa Bella Liguria, Favale di Malvaro (GE)

Antonella Serà

Antonella Serà inizia la sua carriera come interprete, raffinata e attenta, per poi continuare come cantautrice dando vita ad un interessante repertorio inedito. Nel suo cantare si ascoltano richiami alla musica brasiliana e jazz che danno un tocco speciale alle sue performance. Durante il periodo di intensa attività che l’ha impegnata in concerti, festival, trasmissioni radiofoniche e televisive, sono nate importanti collaborazioni con alcuni tra i migliori musicisti italiani come Mario Arcari, Ellade Bandini, Armando Corsi, Antonio Marangolo, Carlo Marrale, Riccardo Tesi, Fabio Vernizzi, Vincenzo Zitello.

La sua amicizia con i maestri Umberto Bindi e Bruno Lauzi rinforza la sua passione per la canzone d’autore che la porta a sviluppare ogni anno progetti “live” diversi: esperienze, emozioni, ricordi, tutto passa attraverso la musica e le canzoni diventano riferimenti importanti.

Nel 2003 registra, con il patrocinio della Regione Liguria, il cd singolo “Riviera, omaggio a Umberto Bindi”, in versione italiana e inglese, che diventa la colonna sonora della Riviera Ligure promosso durante l’edizione 2003 e 2004 del Festival di Sanremo e in diretta radiofonica su Rai Radio1 nella trasmissione “Music Club”. Nel 2004 pubblica il disco “Oro e Blu”: l’album raccoglie canzoni scritte dalla stessa Serà e l’inedito “Oro e Blu” del maestro Umberto Bindi, omaggiatole prima della sua scomparsa. All’interno la presentazione ed introduzione all’ascolto del cantautore-poeta Bruno Lauzi e del giornalista Vittorio Castelnuovo.

Il 2024 è l’anno del ritorno discografico con nuovo disco di inediti intitolato “CUORE (sono SOLO canzoni d’amore)”, anticipato dal primo singolo “Un amore nuovo” scritto insieme alla cantautrice ligure Chiara Ragnini, in rotazione radiofonica dal 21 giugno.