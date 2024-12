Le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia di Catanzaro-Salernitana

Il tecnico giallorosso analizza la gara contro i campani e fa un bilancio sul girone d’andata

Il tecnico giallorosso analizza la gara contro la Salernitana ed evidenzia le difficoltà dell’incontro soprattutto dal punto di vista mentale per le ripercussioni che si augura non ci siano dopo il pareggio nel derby.

Caserta non vuol più sentir parlare del derby alla vigilia dell’importante gara contro la Salernitana. Lo dice in avvio della consueta conferenza stampa della vigilia. C’è da pensare solo ai campani e alle difficoltà di un avversario che per la deficitaria posizione in classifica è una squadra che vorrà rilanciarsi.

Il tecnico melitese ritiene positivo il bilancio relativo al girone d’andata se si considerano le tante difficoltà che ci sono state nella fase iniziale della stagione.

Di seguito le dichiarazioni del mister:

“Del derby non bisogna più parlare. Sicuramente, quando nell’ultima azione perdi la possibilità di portare a casa una vittoria che significava tanto, perché era il derby e perché valeva tre punti, resta l’amaro in bocca. Eravamo quasi riusciti nell’intento. Però adesso non voglio più parlare di quella partita: è giusto che sia archiviata. Dobbiamo concentrarci sulla Salernitana, una gara molto più importante in questo momento.”

Sugli errori commessi:

“Non siamo stati bravi nella gestione subito dopo il gol. L’ho detto subito alla squadra. È vero, non l’abbiamo persa, ma dopo il nostro vantaggio c’è stata un’involuzione, dovuta principalmente a un aspetto emotivo. Subentra la tensione, e questo può accadere. Purtroppo non siamo stati più in partita.”

Sul Bilancio del girone di andata:

“Se penso a quanto fatto, il bilancio è positivo. Questa squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti. Siamo settimi in classifica, ma adesso inizia un nuovo campionato: il girone di ritorno è un altro mondo. Bisogna fare ancora meglio e continuare a lavorare sulla striscia positiva, cercando di migliorare negli aspetti in cui abbiamo ancora margine di crescita.”

Sul problema della finalizzazione:

“Dobbiamo migliorare nelle scelte negli ultimi 20-25 metri. Arriviamo spesso in quelle zone del campo, ma un passaggio sbagliato o una decisione affrettata può determinare l’esito di un’azione. Dobbiamo essere più lucidi e incisivi sotto porta.”

Sulle condizioni della rosa:

“Bonini non sarà della partita: ha avuto un fastidio al ginocchio già nel derby e non è in condizione. Anche Buso ha accusato un risentimento e rischiarlo sarebbe troppo rischioso. Coulibaly, D’Alessandro e Koutsoupias sono fuori. Abbiamo defezioni importanti, ma abbiamo piena fiducia in chi scenderà in campo.”

Sull’importanza dell’aspetto mentale:

“Ho chiesto ai ragazzi di trasformare la delusione in rabbia agonistica. L’aspetto mentale sarà determinante. Non possiamo soffermarci troppo sugli ultimi minuti del derby o farci influenzare dalla delusione. Bisogna essere equilibrati e concentrati sul presente. Domani voglio vedere una squadra con rabbia, determinazione e voglia di vincere.”

Sulla Salernitana:

“Affrontiamo una squadra con difficoltà evidenti, ma anche con individualità importanti. Non sarà una partita semplice. Le squadre in crisi hanno sempre motivazioni extra per reagire e dimostrare il loro valore. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi, non alle loro difficoltà. Approcciare bene e avere una reazione di rabbia agonistica sarà fondamentale.”

Sul mercato alle porte:

“Non sarà una partita a cambiare le prospettive di mercato. Insieme alla società abbiamo già fatto delle valutazioni. È importante mantenere un equilibrio nella rosa e considerare eventuali richieste dei calciatori. Tuttavia, il nostro focus ora è tutto sulla Salernitana.”

Un appello ai tifosi:

“Chiediamo l’aiuto del nostro pubblico. Nei momenti difficili, il loro sostegno può fare la differenza. Chiudere bene l’anno è il nostro obiettivo, e vogliamo farlo insieme ai nostri tifosi.”

