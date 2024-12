Catanzaro - Salernitana, dichiarazioni Mister Colantuono

Mister Colantuono della Salernitana: "A Catanzaro lotta e orgoglio per risollevare il morale"

Salernitana, ultima gara dell’anno a Catanzaro per il girone di ritorno

Domani, allo stadio Ceravolo di Catanzaro, la Salernitana scenderà in campo per l’ultima partita dell’anno solare. Un match che segna l’inizio del girone di ritorno, con mister Stefano Colantuono che spera di chiudere un 2024 sportivamente difficile con un risultato positivo, per risollevare il morale della squadra.

Un 2024 difficile: Colantuono carica la squadra

“Non c’è stato molto tempo per preparare la partita, ma questo vale per tutti vista la densità del calendario. Il momento è delicato, nessuno è contento del rendimento, nemmeno io”, ha dichiarato Colantuono alla vigilia della trasferta in Calabria. L’allenatore della Salernitana ha poi sottolineato che è fondamentale concentrarsi al massimo e fare punti per terminare l’anno nel miglior modo possibile. “La classifica attuale è insoddisfacente, e direi anche un po’ troppo rispetto a quanto finora questo gruppo ha espresso”, ha aggiunto il tecnico, esprimendo la necessità di reagire subito. “Se non siamo riusciti a raggiungere una posizione tranquilla, la responsabilità è nostra. Ora è il momento di lottare e dimostrare orgoglio”.

Un legame forte con i tifosi e la voglia di riscatto

Colantuono ha anche voluto ringraziare i tifosi della Salernitana, ribadendo l’importanza del loro sostegno. “I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore, un segnale forte che ci ricorda quanto sia importante questa maglia e questa piazza”, ha sottolineato l’allenatore. La passione dei tifosi salernitani è un punto di forza che la squadra dovrà sfruttare per affrontare la difficile trasferta a Catanzaro.

Catanzaro, un avversario temibile

Il tecnico della Salernitana ha parlato anche del prossimo avversario, il Catanzaro, attualmente in zona playoff. “Il Catanzaro è reduce da un pareggio nel derby calabrese contro la Reggina, con un rigore subito al 96’ che ha lasciato tanta rabbia. Un risultato che sicuramente si trasformerà in un carico di motivazione per la squadra giallorossa”, ha dichiarato Colantuono. “In più, l’ambiente caldo di Catanzaro renderà il match ancora più difficile per noi”.

Colantuono conosce bene il suo omologo Fabio Caserta, ex giocatore ai tempi del Palermo, e ha assicurato che la squadra è pronta a dare tutto per portare a casa un risultato positivo. “Siamo in grado di recuperare qualche pedina importante e, soprattutto, il gruppo è coeso”, ha concluso l’allenatore, confermando l’importanza di questa partita per risollevare la squadra prima della pausa natalizia.

Conclusioni: La Salernitana punta sul cuore e sull’orgoglio

Mister Colantuono e la Salernitana si preparano ad affrontare una partita cruciale per la loro stagione. Con il morale a terra e una classifica insoddisfacente, la squadra ha bisogno di una reazione immediata, fatta di cuore, orgoglio e determinazione. I tifosi, come sempre, saranno al fianco della squadra, pronti a sostenere la Bersagliera in questa difficile trasferta in Calabria.

La partita di domani contro il Catanzaro sarà fondamentale per il futuro della Salernitana e per chiudere il 2024 con un sorriso, sebbene il percorso sia ancora lungo e ricco di insidie.

Al termine dell’allenamento mattutino il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Catanzaro e Salernitana.

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 44 Jaroszynski, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanović, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 23 Dalmonte, 8 Hrustić, 25 Maggiore, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 43 Fusco, 11 Kallon, 9 S. Nwankwo, 10 Torregrossa, 20 Włodarczyk.

Indisponibili: 15 Bronn, 77 Sfait, 70 Tello, 31 Verde.

Squalificati: 29 Ghiglione.