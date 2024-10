Leclerc e Sainz trionfano al GP degli Stati Uniti: doppietta Ferrari, Verstappen terzo dopo duello con Norris

Ferrari domina il GP degli Stati Uniti con una straordinaria doppietta di Leclerc e Sainz. Verstappen terzo dopo un duello con Norris. Scopri tutti i dettagli della gara.

Austin, USA

La Ferrari torna a dominare con una straordinaria doppietta al Gran Premio degli Stati Uniti, grazie alle prestazioni impeccabili di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il team di Maranello ha brillato in ogni aspetto, dall’affidabilità della vettura alla perfetta gestione delle gomme, imponendosi dal primo all'ultimo giro. La vittoria è stata conquistata grazie a una strategia impeccabile che ha permesso ai due piloti di tenere testa a Red Bull e McLaren, con un Max Verstappen in terza posizione, seguito da un combattivo Lando Norris.

La gara

Leclerc, partito quarto, ha dimostrato subito il suo passo straordinario, sfruttando alla perfezione un varco tra il poleman Norris e Verstappen nelle prime curve. In pochi attimi, il monegasco si è portato in testa, sorprendendo tutti, compreso il compagno di squadra Sainz. Dopo un inizio spettacolare, la gara ha visto l’ingresso della safety car già al terzo giro, a causa dell’uscita di pista di Lewis Hamilton, la cui gara è finita nella ghiaia.

All’uscita della safety car, Leclerc ha iniziato a spingere, registrando giri veloci e distanziando progressivamente Verstappen. Il primo giro di pit stop è stato inaugurato da Sainz al 22° giro, passando dalla mescola soft alla hard. A ruota sono seguiti Verstappen e Leclerc. Nel frattempo, la McLaren ha optato per una strategia diversa, cercando di mantenere pneumatici freschi per il finale di gara.

Duello finale e podio

Mentre Leclerc e Sainz consolidavano la loro leadership, dietro di loro si è consumato un duello emozionante tra Verstappen e Norris. Il britannico della McLaren, con gomme fresche, ha tentato un sorpasso decisivo al 52° giro, riuscendoci ma commettendo una scorrettezza che gli è costata una penalità di 5 secondi. Questo ha permesso a Verstappen di mantenere il terzo posto sul podio.

Per Leclerc si tratta dell’ottava vittoria in carriera e della terza in questa stagione. "Non è stato un weekend facile, ma sapevo che avevamo un buon passo oggi. Dalla prima curva ho capito che potevo vincere," ha commentato il monegasco al termine della gara.

Prospettive mondiali

Con questa doppietta, la Ferrari riaccende le speranze per il campionato costruttori, mentre Verstappen, nonostante la delusione, aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti, grazie ai 5 punti aggiunti con la vittoria nella Sprint di sabato.

La stagione si fa sempre più avvincente, con una Ferrari che sembra aver ritrovato la giusta strada per tornare a essere protagonista nei circuiti di tutto il mondo.