Leopardi secondo Raffaele Gaetano - Presentazione di «Silenziosa Luna» a Palazzo Reale di Milano

MILANO - Palazzo Reale di Milano ha fatto da cornice alla presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano dedicato al sublime nella poetica di Giacomo Leopardi. Ne hanno discusso, davanti ad un folto e qualificato pubblico, Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano, Giancarlo Lacchin, professore di Estetica nell’Università Statale di Milano, Giuseppe Polimeni, prof. di Storia della lingua italiana nello stesso ateneo. Con l’autore è intervenuto anche l’artista Max Marra. L’opera, dal titolo Silenziosa Luna e altri sublimi leopardiani, si presenta come un raffinato progetto editoriale in cui le decennali e apprezzate ricerche dello studioso calabrese si accompagnano (e armonizzano) con dieci acquerelli originali appositamente realizzati dal maestro Max Marra. Il tema del sublime, del resto, come è emerso dai diversi contributi critici, accompagna tutta la produzione leopardiana, per quanto il poeta vi faccia riferimento raramente.

Silenziosa Luna è pubblicato dall’editore LI (gruppo Libritalia), che ha inteso puntare su un’opera le cui accattivanti caratteristiche ne fanno un riferimento di prestigio.