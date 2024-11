Longo carica il Crotone: "Gestione e grinta per battere il Cerignola" (Video)

Pre-partita Cerignola-Crotone: le parole di mister Longo





Alla vigilia dell’attesa sfida tra Crotone e Audace Cerignola, mister Moreno Longo ha parlato alla stampa al termine della rifinitura, evidenziando l’importanza della gestione fisica e mentale in una settimana intensa, segnata da due gare ravvicinate. L’obiettivo è mantenere la concentrazione e il ritmo, senza compromettere né la fase difensiva né quella offensiva.





Con un calendario fitto, Longo ha posto l'accento sulla necessità di valutare accuratamente i carichi di lavoro. "Giocare di giovedì sera e ritrovarsi in campo dopo meno di 72 ore richiede una gestione attenta delle energie," ha sottolineato il mister, confermando la probabilità di qualche rotazione per garantire freschezza e solidità in campo. Questa gestione, infatti, diventa cruciale non solo per la prestazione del singolo match, ma anche per mantenere continuità e qualità nel lungo periodo.





Longo ha poi evidenziato la crescita difensiva della squadra, frutto di una maggiore consapevolezza collettiva. "Siamo diventati più attenti nel limitare le offensive degli avversari grazie a una fase di non possesso che coinvolge tutti i giocatori," ha spiegato. Questo approccio ha reso il Crotone più compatto e resiliente, un aspetto che sarà fondamentale nella partita contro il Cerignola, una delle squadre più organizzate e solide del campionato.





Il tecnico ha inoltre sottolineato come la recente serie di risultati positivi abbia rafforzato la fiducia della squadra, pur ribadendo l’importanza di non farsi sopraffare dall’autocompiacimento. "Essere consapevoli della nostra forza è importante, ma dobbiamo evitare l’arroganza. Solo mantenendo il massimo della nostra prestazione possiamo rimanere competitivi e affrontare chiunque con lo spirito giusto."





Sul fronte della gestione fisica, Longo ha spiegato che il recupero completo dei giocatori è ancora in corso dopo l’impegno intenso contro il Benevento. "Ci troviamo in una fase di recupero, e solo poche ore prima del match avremo un quadro chiaro delle condizioni della squadra," ha affermato, sottolineando che la mattina della partita sarà dedicata a un riscaldamento leggero, finalizzato a verificare lo stato di recupero dei singoli.









Infine, Longo ha commentato la situazione del centrocampo, con Andrea Gallo che ha ricevuto un parziale riposo nell’ultimo incontro per preservare freschezza fisica in vista di questa gara. Nonostante qualche acciacco, il mister è convinto che la squadra abbia i mezzi necessari per gestire eventuali emergenze. "Con la giusta mentalità, passione e impegno, possiamo affrontare anche le situazioni più difficili e dimostrare il nostro valore sul campo."





Conclusione





La partita contro il Cerignola rappresenta un importante banco di prova per il Crotone, chiamato a dimostrare non solo qualità tecniche, ma anche capacità di adattamento e gestione delle risorse. Con un turnover mirato e una determinazione costante, mister Longo e la sua squadra puntano a consolidare la loro posizione e confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.