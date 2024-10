Luna Rossa: dentro o fuori? Oggi la Sfida Decisiva contro INEOS Britannia nella Vuitton Cup

Luna Rossa dentro o fuori oggi in finale di Louis Vuitton Cup: orari e dove vedere le regate contro INEOS Britannia in TV e streaming

Luna Rossa sfida INEOS Britannia nella giornata decisiva della Louis Vuitton Cup. Gli inglesi conducono 6-4 e sono a un passo dalla vittoria. Tutte le informazioni su orari e dove seguire le regate in diretta TV e streaming.

Ora o mai più. Luna Rossa è chiamata all’impresa oggi, venerdì 4 ottobre, per restare in corsa nella Louis Vuitton Cup 2024. La squadra italiana deve vincere entrambi i Match Race in programma contro INEOS Britannia, che attualmente conduce per 6-4 nella serie. Se il team britannico, capitanato da Sir Ben Ainslie, riuscirà a prevalere in una delle due regate, si aggiudicherà la Vuitton Cup e il diritto a sfidare i detentori dell'America's Cup.

La situazione: INEOS Britannia avanti 6-4, Luna Rossa deve vincere entrambi i Match Race

Le ultime due vittorie consecutive di INEOS Britannia hanno portato la squadra inglese a un passo dalla conquista della Louis Vuitton Cup. Ora INEOS è in vantaggio 6-4, e basta un solo successo per chiudere i conti. Luna Rossa, dal canto suo, non ha margine di errore: deve necessariamente vincere le due regate in programma oggi per rimanere in gioco e forzare la decisiva tredicesima regata, in calendario per sabato 5 ottobre.

Gli orari delle regate di oggi: Match Race 11 e Match Race 12

La prima regata, il Match Race 11, scatterà alle ore 14:15. Se Luna Rossa dovesse vincere, si terrà anche il Match Race 12, con partenza non prima delle 15:20. In caso di vittoria britannica in una delle due sfide, la Vuitton Cup andrà a INEOS, che avrà quindi il diritto di partecipare all'America's Cup. In caso di doppietta italiana, si tornerà in acqua domani, sabato 5 ottobre, per la regata decisiva.

Dove vedere Luna Rossa-INEOS Britannia: diretta TV e streaming

La diretta TV delle regate di oggi sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, con collegamento a partire dalle 14:00 e la telecronaca di Mino Taveri. Per gli abbonati Sky, le regate saranno disponibili sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport America's Cup (205). Sarà inoltre possibile seguire gli eventi in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

La tensione in acqua e fuori: le parole di Sir Ben Ainslie

Sir Ben Ainslie, capitano di INEOS Britannia e quattro volte campione olimpico, non ha mancato di fare dichiarazioni pungenti dopo le ultime vittorie: "Non c’è nulla di fortunato in questo. Troppa gente, specialmente certi media italiani, ha detto che possiamo vincere solo senza avversari. Abbiamo dimostrato che si sbagliavano". Queste dichiarazioni fanno riferimento alle due vittorie britanniche arrivate in seguito a problemi tecnici del Team Prada Pirelli.

Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup?

Luna Rossa è costretta a vincere entrambe le regate di oggi per annullare i due match point a favore degli inglesi. Solo così potrà sperare di accedere alla finale di domani e mantenere vive le speranze.