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“Luna Rossa” di Klaus Zambiasi al MoMA di New York

Redazione
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Articolo segnalato da: Giovanni Criscione
“Luna Rossa” di Klaus Zambiasi al MoMA di New York
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Bolzano - Lo scorso 19 giugno, l'opera "Luna Rossa" (tempera su carta, 24x34 cm, 2000) dell'artista Klaus Zambiasi è stata esposta in forma di videoproiezione al Museum of Modern Art di New York in occasione della presentazione dell'Atlante dell'Arte Contemporanea della Giunti. L'autore è stato il primo pittore altoatesino a vedere una sua opera presentata ed esposta nel prestigioso museo di arte moderna e contemporanea della Grande Mela.


L’opera, inserita dall'Atlante nella scheda biografica dedicata a Zambiasi per illustrare il suo "Impressionismo Lirico Contemporaneo", è stata proiettata anche durante le conferenze e la lectio magistralis che hanno accompagnato la presentazione del catalogo.

Contemporaneamente, "Luna Rossa" è stata proiettata anche su un billboard gigante a Time Square per 30 secondi ogni ora per 24 ore.  Un’importante esposizione mediatica, perché il 19 giugno il public viewing di Time Square ha proiettato la partita USA - Australia per i Mondiali di Calcio.

Nello stesso fine settimana, ma dall’altra parte dell’oceano, “Luna Rossa” è stata proiettata su un grande schermo della stazione ferroviaria di Basilea durante Art Basel, una delle più importanti e prestigiose fiere d'arte moderna e contemporanea. Ad agosto la proiezione dell’opera è prevista anche nella hall della Stazione Stadelhofen di Zurigo, durante la Swiss Art Expo; a ottobre nello spazio eventi Carrousel du Louvre a Parigi; a dicembre all’Art Week di Miami, in California.

Klaus Zambiasi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) da genitori altoatesini di Laives (Bolzano), vive e lavora tra Bolzano e Bratislava. Autodidatta come Van Gogh, amante delle mostre d'arte, ha pubblicato quattro romanzi: "Il sorriso della luna" (uscito anche in inglese, tedesco e slovacco), "3 - Il bacio rubato", "L'appuntamento - al calar della sera" e "Il profumo delle stelle". Nel 2025 ha ricevuto il Premio Artista dell'Anno a Cesenatico (FC) e ha partecipato con le sue opere a diverse fiere, esposizioni e videoproiezioni in giro per il mondo: a Madrid, Basilea, Zurigo, Parigi, Colonia, New York, Miami, Tokyo, Pechino, Londra e di recente nel Gate dell'aeroporto di Milano-Bergamo per cento giorni su un Ledwall che comprendeva settimanalmente eventi dal vivo con vari cantanti italiani. Alcune sue opere sono state esposte in diverse gallerie a Venezia, Palma de Maiorca, Atene, Parigi, Berlino, Dubai, Zugo (Svizzera), Grenada e Québec City (Canada).

Le opere originali e le stampe in serie limitata e autografate di Zambiasi sono disponibili sul suo Art - Store online https://it.artprice.com/store/Blue-Moon---Atelier--Gallery 


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