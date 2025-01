Malore alla guida, evita le altre auto e muore a Ceccano

Malore alla guida, muore un pensionato di 70 anni: tragedia a Ceccano

CECCANO, 04 gennaio 2025 – Tragedia questa mattina a Ceccano, dove un pensionato di 70 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. L'uomo, secondo le testimonianze, ha avuto la prontezza di evitare il peggio, accostando il veicolo e attivando le luci di emergenza, ma non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dei fatti

L'episodio si è verificato lungo una strada trafficata della cittadina laziale. L’auto del pensionato, dopo aver sbandato e invaso per un attimo la corsia opposta, è stata subito riportata sulla traiettoria corretta. Successivamente, l'uomo ha accostato in sicurezza, mettendo le quattro frecce per segnalare un possibile problema.

Gli automobilisti presenti, notando l'insolito comportamento, si sono fermati per prestare soccorso, ma hanno trovato il conducente privo di sensi. Nonostante la tempestiva chiamata ai sanitari del 118, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ceccano per gli accertamenti del caso. Dopo l'esame esterno della salma, è stata esclusa qualsiasi ipotesi diversa da quella di una "morte per cause naturali". Un'informativa è stata inviata alla Procura della Repubblica di Frosinone, ma non sembrano esserci dubbi sulle circostanze del decesso.

Il ricordo di un uomo prudente

Secondo i familiari e le persone che lo conoscevano, il pensionato era una persona attenta e rispettosa del codice della strada. Anche in un momento critico come quello del malore, ha mostrato lucidità nel mettere in sicurezza il veicolo, evitando una tragedia ben più grande.

La comunità in lutto

La notizia ha scosso la comunità di Ceccano, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.