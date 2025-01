Maltempo a Crotone: oggi scuole di ogni ordine e grado chiuse per allerta arancione

Maltempo a Crotone: scuole chiuse per allerta arancione, massima attenzione richiesta

Crotone, 14 gennaio 2025 – A causa delle condizioni meteo avverse e dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Attivato il Centro Operativo Comunale

Il primo cittadino ha anche convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che sarà attivo 24 ore su 24 con uomini e mezzi pronti a intervenire in caso di necessità. Tra le misure precauzionali già adottate, è stata chiusa via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia, area particolarmente a rischio in situazioni di maltempo.

Altre chiusure precauzionali

Per ridurre al minimo i rischi legati al peggioramento delle condizioni meteo, il Comune ha deciso di chiudere, sempre per oggi:

- La Villa Comunale,

- Tutti i parchi e giardini pubblici,

- Il cimitero cittadino,

- Il cimitero di Papanice.

Appello alla cittadinanza

In una nota ufficiale, l'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, chiedendo di limitare gli spostamenti non essenziali e di collaborare con le autorità per gestire eventuali emergenze. Per segnalazioni e richieste di intervento, è attivo il numero 0962-921700.

Un invito alla responsabilità

"Comprendiamo il disagio causato da queste chiusure, ma la sicurezza della comunità resta la nostra priorità assoluta", ha dichiarato il sindaco Voce. "Chiediamo a tutti di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di non sottovalutare le allerte."

L'attenzione resta alta su tutto il territorio cittadino, mentre si monitora l'evolversi della situazione meteorologica per adottare ulteriori misure, se necessarie.