Maltempo al Sud: treni cancellati e ritardi infiniti sulla linea Tirrenica cosentina

Vento forte e piogge torrenziali paralizzano la circolazione ferroviaria tra Diamante e San Lucido. Lavori di ripristino in corso.

Una nuova ondata di maltempo si abbatte sul Sud Italia, causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Tirrenica cosentina. Il forte vento che da stanotte flagella la zona ha trascinato oggetti metallici sui binari, obbligando alla sospensione della circolazione tra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido. A peggiorare la situazione, le piogge intense che rendono impraticabili alcuni tratti della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Tecnici al lavoro, ma la situazione resta critica

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è impegnata senza sosta per ripristinare la sicurezza e consentire la ripresa del traffico ferroviario. Tuttavia, l’intervento risulta complicato dall’impraticabilità della viabilità stradale, che rende impossibile attivare servizi sostitutivi con autobus.

Gli aggiornamenti ufficiali vengono forniti in tempo reale attraverso la sezione Infomobilità del sito di RFI e le pagine dedicate delle imprese ferroviarie, come riportato in una nota ufficiale.

I disagi per i viaggiatori

Pendolari e viaggiatori restano bloccati, senza alternative praticabili. Le difficoltà sono amplificate dall'assenza di collegamenti via terra, lasciando molti passeggeri in attesa di soluzioni che tardano ad arrivare.

“È una situazione che non si vedeva da anni,” racconta un viaggiatore costretto a interrompere il viaggio a Paola. “Speriamo che i lavori si concludano al più presto, ma al momento regna l’incertezza.”

Previsioni meteo e rischi futuri

Le condizioni meteo continuano a destare preoccupazione. Le autorità locali raccomandano prudenza e invitano a evitare spostamenti non necessari fino a quando la situazione non sarà normalizzata.

Riflessioni sulla sicurezza infrastrutturale

Eventi climatici estremi come quello di oggi mettono in luce la vulnerabilità delle infrastrutture nel Sud Italia, in particolare lungo tratte strategiche come la Salerno-Reggio Calabria. Migliorare la resistenza al maltempo e pianificare interventi preventivi sembrano ormai necessità non più rinviabili.

Per rimanere aggiornati

Viaggiatori e pendolari possono consultare la sezione Infomobilità sul sito di RFI per avere notizie in tempo reale sui lavori in corso e sugli eventuali collegamenti ripristinati.