Maltempo in arrivo: forti temporali e nubifragi su diverse regioni tutti i dettagli

Meteo Italia: Forti temporali e nubifragi in arrivo su diverse regioni. Ecco le aree più a rischio

Un'intensa fase di maltempo sta per colpire l'Italia a partire da questa notte, con forti temporali e nubifragi previsti su molte regioni. Tutto è causato da un vortice di bassa pressione denominato "Dagmar", situato attualmente sul Mare del Nord. Questo sistema, secondo le analisi dell'Università di Berlino, porterà un peggioramento generalizzato del meteo sull'intera Penisola nei prossimi giorni.

L'evoluzione del maltempo: Dagmar in arrivo sull'Italia

Dagmar, nato nell'Atlantico, subirà nelle prossime 24 ore una trasformazione dovuta a un aumento di pressione dall'Atlantico verso il Regno Unito e la Scandinavia. Questa situazione, nota come "ponte anticiclonico", farà scendere una massa d'aria fredda di origine baltica, che si sposterà verso ovest, trascinando il vortice Dagmar verso sud. Quest'ultimo si riorganizzerà sopra il Mediterraneo, portando temporali e un drastico calo delle temperature, specialmente da giovedì.

Previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni

Mercoledì:

- Nord: Tempo instabile con piogge e temporali, intensi su Liguria orientale, Lombardia e Triveneto. Miglioramenti su Piemonte e Liguria occidentale in serata.

- Centro: Piogge e temporali sull'alta Toscana, estendendosi a Umbria e Lazio nel pomeriggio. Temporali forti attesi tra Umbria e Marche in serata.

- Sud: Piogge sporadiche in Campania, per il resto tempo variabile. Temperature in calo al Nord, ma in rialzo su Adriatico e Meridione. Venti forti, mari molto mossi.

Giovedì:

- Nord: Temporali diffusi, soprattutto in Emilia Romagna.

- Centro: Maltempo con temporali intensi sulle regioni tirreniche, specialmente dal pomeriggio.

- Sud: Sardegna colpita da forti piogge e temporali. Deboli piogge in Campania. Temperature in calo al Centro, venti ciclonici e mari agitati.

Venerdì:

- Nord: Nuvolosità variabile con rovesci sparsi, in attenuazione serale.

- Centro: Temporali intermittenti in riduzione verso sera.

- Sud: Instabilità persistente con piogge intermittenti. Temperature in ulteriore calo, venti moderati e mari ancora molto mossi.

Consigli e raccomandazioni

Per le regioni maggiormente colpite, si raccomanda di prestare attenzione alle allerte meteorologiche e limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree a rischio di nubifragi. Le condizioni del mare saranno particolarmente critiche, con mari molto mossi o agitati, quindi è consigliabile evitare attività marittime.