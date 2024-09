Maltempo in arrivo: temporali e nubifragi a inizio Ottobre

Meteo Ottobre: Arriva un Nuovo Fronte Atlantico con Piogge Intense e Nubifragi – Ecco Dove e Quando

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia con l'inizio di ottobre. Un fronte atlantico porterà pioggia, temporali e un deciso calo delle temperature. Scopri dove e quando colpirà.

Previsioni meteo: maltempo in arrivo con temporali e rovesci

I modelli matematici confermano una nuova fase di maltempo sull'Italia per i primi giorni di ottobre. La causa principale è l'approfondimento di una vasta saccatura atlantica, con un vortice depressionario che sta già prendendo forma a ovest del Regno Unito, come mostrano le immagini satellitari. Lunedì, il minimo depressionario si sposterà sul Mare del Nord, per poi dirigersi verso la Germania martedì, raggiungendo le regioni settentrionali italiane mercoledì.

Lunedì: nuvole in arrivo, ma soleggiato al Centro-Sud

La settimana si aprirà con un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto al Nord, spinto dai venti meridionali. Tuttavia, lunedì non sono previsti fenomeni di rilievo, eccetto sporadiche piogge leggere. Al Centro-Sud, il tempo rimarrà per lo più soleggiato, con temperature in leggero aumento.

Martedì: piogge intense al nordovest e sulle Alpi

Martedì si assisterà a un ulteriore peggioramento del meteo, con piogge intermittenti al Nord, che diventeranno più intense nella notte, specialmente sul Nordovest e sulle aree alpine e prealpine. Le regioni centrali vedranno un aumento della nuvolosità, ma con poche precipitazioni, ad eccezione di possibili rovesci sull'alta Toscana.

Mercoledì: temporali e nubifragi, focus su Liguria, Lombardia e Triveneto

Il peggioramento entrerà nel vivo mercoledì, con l'arrivo del fronte perturbato che porterà temporali diffusi e nubifragi, particolarmente intensi sulla Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto al mattino. Nel pomeriggio, le piogge si sposteranno verso il Centro e parte del Sud, accompagnate da un calo delle temperature e venti forti di provenienza meridionale.

Giovedì: instabilità al Centro-Sud, calo termico e venti forti

Giovedì il maltempo si concentrerà tra il Nordest, il Centro e il Sud, con un ulteriore calo delle temperature e una ventilazione sostenuta. Le condizioni marine saranno difficili, con mari molto mossi o agitati.

Fine settimana: possibile nuova formazione di bassa pressione

Secondo le ultime proiezioni, un secondo minimo di bassa pressione potrebbe formarsi nel Mediterraneo tra venerdì e il weekend, portando altre piogge diffuse al Centro-Sud, mentre il Nord dovrebbe rimanere più riparato. Restano da confermare i dettagli nelle prossime previsioni. (3Bmeteo)

In aggiornamento