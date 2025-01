Maltempo in Italia: arriva un nuovo vortice mediterraneo

L'articolo fornito descrive le previsioni meteorologiche per l'Italia, con un focus particolare sull'arrivo di un nuovo vortice mediterraneo e il conseguente maltempo previsto, soprattutto al Sud. Ecco una sintesi più dettagliata:

Titolo: Meteo - Ultimo impulso freddo poi nuovo vortice mediterraneo con forte maltempo su parte d'Italia e rischio criticità. Aggiornamento fino al weekend.

Introduzione: L'articolo inizia descrivendo il contrasto termico presente sull'Europa, con aria fredda proveniente dalla Russia e aria mite che interessa la Scandinavia. Questo contrasto favorirà l'arrivo di un nuovo impulso freddo sull'Italia, che a sua volta stimolerà la formazione di un vortice ciclonico tra il Nord Africa e il Canale di Sardegna. Questo ciclone porterà maltempo, soprattutto al Sud, con piogge intense e temporali, ma anche nevicate sui rilievi dell'Atlante.

Previsioni giorno per giorno:

Mercoledì: Al Nord, tempo inizialmente soleggiato con nuvolosità in aumento nel pomeriggio/sera sul Nordest ed Emilia Romagna. Al Centro, inizialmente soleggiato con nuvolosità in aumento sull'Adriatico nel pomeriggio. Al Sud, nuvolosità irregolare con piogge intermittenti, più probabili tra Calabria e Sicilia, e temporali in serata anche su Puglia e Basilicata. Temperature in lieve aumento e venti moderati settentrionali in rinforzo. Mari mossi o molto mossi. Giovedì: Al Nord, temporanea nuvolosità su Piemonte ed Emilia Romagna con possibili deboli fenomeni. Al Centro, nuvolosità irregolare sull'Adriatico con fenomeni sporadici. Al Sud, instabilità su Sardegna, Sicilia e Calabria con rovesci e temporali, anche intensi, e neve in alta montagna. Temperature in lieve aumento, venti moderati/forti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati. Venerdì: Al Nord, soleggiato. Al Centro, soleggiato sulla Toscana, qualche disturbo nuvoloso sull'Adriatico e basso Lazio. Al Sud, maltempo su Sardegna, Sicilia e Calabria con rovesci e temporali anche intensi. Neve in alta montagna. Disturbi nuvolosi in Campania e Basilicata con fenomeni modesti. Temperature in lieve ulteriore aumento, venti moderati/forti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati. Weekend (da confermare): Al Nord, soleggiato sabato, velature domenica. Al Centro, aumento delle nubi sabato, nuvoloso domenica con qualche isolata pioggia. Al Sud, instabile a tratti perturbato con fenomeni localmente intensi sulle isole.



Focus sul Sud e rischio criticità: L'articolo sottolinea il rischio di precipitazioni abbondanti, anche a carattere torrenziale, soprattutto al Sud, a causa del nuovo vortice ciclonico. Questo aspetto è particolarmente rilevante data la siccità che ha interessato la Sicilia nel corso del 2024.

In sintesi: L'articolo fornisce un quadro dettagliato delle previsioni meteorologiche per l'Italia, con un'attenzione particolare al maltempo previsto al Sud a causa di un nuovo vortice mediterraneo. Vengono descritte le condizioni meteorologiche giorno per giorno, con indicazioni su temperature, venti e mari. L'articolo evidenzia inoltre il rischio di criticità al Sud a causa delle forti piogge previste.