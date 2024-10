(Aggiornamento) Maltempo Catanzaro: auto inghiottita da una voragine sulla SS280, interventi dei Vvf in corso (Video)

La provincia di Catanzaro continua a fare i conti con le pesanti conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore. Il maltempo ha causato notevoli danni, con particolare impatto nel territorio di Lamezia Terme, dove una voragine improvvisa sulla strada statale 280 dei Due Mari ha messo a rischio la vita di un automobilista.

Voragine sulla SS280: auto precipita, ma il conducente si salva

Un grave cedimento del piano viabile ha creato una voragine alta diversi metri, coinvolgendo entrambe le carreggiate della SS280, importante arteria che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Il conducente di un'auto in transito è stato colto di sorpresa dal crollo, ma fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo prima che il veicolo precipitasse nella voragine. L’auto è stata danneggiata, ma il conducente non ha riportato ferite.

Chiusura della SS280 e interventi delle squadre Anas

Il cedimento ha causato la chiusura immediata della SS280, strada strategica per il collegamento tra il capoluogo regionale, la stazione ferroviaria e l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che rimane operativo nonostante le difficoltà nei collegamenti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Squadre locali e volontari di Taverna in azione

Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento locale, insieme alle unità della sede centrale e ai volontari di Taverna, che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l'emergenza. Gli interventi sono stati intensificati nella notte, quando la situazione è diventata critica a causa delle forti piogge e degli allagamenti. Alle ore 04:00, ulteriori squadre sono state inviate nella zona di Lamezia Terme dai comandi di Cosenza e Crotone per fronteggiare la situazione.

Operazioni di soccorso estese a tutta l'area

Le squadre di soccorso, tra cui i Vigili del Fuoco e le unità SAF Fluviali, continuano a operare intensamente nella zona per fronteggiare l'emergenza. Diverse strade, inclusa la SS280, risultano impraticabili a causa degli allagamenti e del crollo del manto stradale. Alle ore 07:00 si contavano ancora 90 interventi in attesa, con le squadre impegnate nel prosciugamento di edifici allagati e nella messa in sicurezza delle vie di comunicazione.

Il comune di Maida isolato e disagi nei collegamenti

In seguito all'esondazione di un torrente, il comune di Maida è rimasto isolato, aggravando ulteriormente la già difficile situazione nei collegamenti con l'area circostante. Gli automobilisti diretti verso Maida vengono consigliati di utilizzare percorsi alternativi, come la strada provinciale SP, mentre le autorità continuano a lavorare per liberare le vie ostruite da detriti e alberi abbattuti.

Aeroporto di Lamezia Terme operativo

Nonostante il maltempo e i disagi legati alla viabilità, l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme continua a funzionare regolarmente, senza cancellazioni di voli. Tuttavia, l'accesso all'area aeroportuale è reso difficoltoso dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno compromesso la percorribilità delle strade principali.

Conclusioni

La situazione nella provincia di Catanzaro resta critica, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza pubblica e a ripristinare la normalità il più rapidamente possibile. Si raccomanda la massima cautela negli spostamenti, prestando attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali e dalle forze dell'ordine.