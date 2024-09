Manifestazione esplorativa: potenziamento delle biblioteche e Archivi Calabresi

La Regione Calabria ha avviato una manifestazione esplorativa volta a identificare i soggetti potenzialmente interessati a partecipare all’imminente avviso pubblico per il potenziamento delle biblioteche e degli archivi presenti sul territorio calabrese. Questo progetto si colloca all'interno di un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale locale, con particolare attenzione alle realtà documentali e bibliografiche, che svolgono un ruolo cruciale nella conservazione e promozione della storia e della cultura calabrese.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa punta a mappare enti, associazioni, organizzazioni, e tutti quei soggetti che intendono migliorare e implementare le strutture esistenti, o addirittura crearne di nuove. Attraverso questo avviso, la Regione mira a rafforzare la rete delle biblioteche e degli archivi, rendendoli veri e propri punti di riferimento per la comunità, con servizi all’avanguardia e iniziative innovative, come ad esempio la digitalizzazione dei fondi documentari e lo sviluppo di attività didattiche e culturali rivolte ai cittadini di tutte le età.

Come partecipare alla manifestazione esplorativa

Coloro che sono interessati a prendere parte alla manifestazione esplorativa possono manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma dedicata della Regione Calabria. Si raccomanda di seguire attentamente tutte le indicazioni fornite, poiché la partecipazione alla fase esplorativa non costituisce di per sé un accesso automatico all’avviso pubblico che sarà successivamente emanato.

Benefici attesi e impatto sul territorio

Il potenziamento delle biblioteche e degli archivi calabresi avrà ricadute positive su diversi fronti:

- Valorizzazione del patrimonio culturale: I fondi bibliografici e archivistici saranno resi più accessibili e adeguatamente conservati, anche grazie a tecnologie innovative.

- Integrazione e inclusione sociale: Le biblioteche e gli archivi saranno punti di aggregazione culturale, in grado di favorire l’inclusione di tutte le fasce di popolazione.

- Sviluppo di competenze: Grazie a nuovi corsi e attività formative, i cittadini avranno l’opportunità di sviluppare competenze utili per il mondo del lavoro e la vita quotidiana.

Prospettive future

Con il lancio dell’avviso pubblico, la Regione Calabria intende dare nuovo slancio alla rete delle biblioteche e degli archivi, rendendola non solo più capillare, ma anche più moderna e in grado di rispondere alle esigenze della società contemporanea. Sarà importante che i soggetti interessati sfruttino appieno questa opportunità per trasformare le biblioteche e gli archivi in spazi vivi, dinamici e inclusivi. Clicca qui per scaricare per ulteriori dettagli

Per maggiori informazioni e per accedere alla manifestazione esplorativa, visitare il [sito ufficiale della Regione Calabria] ( https://www.regione.calabria.it/manifestazione-esplorativa-biblioteche-e-archivi-calabresi/ ).