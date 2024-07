Maxi Blitz anti-droga a Bologna: operazione della polizia manda in frantumi rete di spaccio

BOLOGNA - In una decisa risposta all'aumento dello spaccio di stupefacenti, le forze dell'ordine di Bologna hanno sferrato un colpo decisivo contro il commercio illegale di droghe nel cuore della città. Il 14 marzo 2023, un’operazione congiunta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e portata avanti dalla Squadra Mobile ha portato all'arresto di 44 persone, tutte parte di una ramificata organizzazione criminale accusata di gestire la vendita quotidiana di centinaia di dosi di cocaina ed eroina.

I dettagli dell'operazione sono stati resi noti durante una conferenza stampa tenutasi alle 10:30 in Questura. Tra le misure adottate, gli investigatori hanno messo in luce non solo l'arresto in flagranza di 36 individui, ma anche il sequestro di una significativa quantità di sostanze illecite: tre chili di cocaina, un chilo di eroina, sei chili di hashish, oltre a 1.500 dosi di stupefacenti già pronte per la vendita. Un bottino che include anche 30mila euro in contanti, evidenza della lucrativa natura dell'illecita attività.

In una dimostrazione di forza e di efficienza, più di 400 poliziotti sono stati coinvolti nel blitz, con il supporto di investigatori, unità cinofile antidroga, il reparto volo e la polizia scientifica. Una menzione speciale va all'infiltrazione nei meandri più oscuri del traffico di droga, che ha permesso di smascherare e arrestare soggetti di varie nazionalità, compresi italiani, albanesi e pachistani, impegnati nell'importazione e distribuzione di droghe.

Un caso particolarmente grave inserito nell'indagine è la violenta aggressione perpetrata da un gruppo di tunisini nei confronti di un loro connazionale, costringendolo contro la sua volontà a divenire una pedina nel loro losco giro d'affari. L'azione di oggi manda un messaggio chiaro ai criminali e alla cittadinanza: la legge è vigile e le strade di Bologna non saranno terreno fertile per il crimine.