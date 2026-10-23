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Maxi sequestro antimafia a Napoli: confiscati beni per 6 milioni di euro

Redazione
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Maxi sequestro antimafia a Napoli: confiscati beni per 6 milioni di euro
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Un sequestro antimafia dal valore di circa 6 milioni di euro è stato eseguito a Napoli dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura e dal commissariato di Giugliano-Villaricca. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli su proposta del Questore, è finalizzato alla confisca dei beni di un 65enne pluripregiudicato, già sottoposto a misure di prevenzione personali.

L'indagine patrimoniale e la pericolosità sociale

L'uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso a causa dei numerosi precedenti penali per associazione per delinquere, rapina, furto, usura ed estorsione, per i quali ha riportato una condanna definitiva a cinque anni di reclusione. L'indagine patrimoniale, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha evidenziato una sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dall'uomo e dal suo nucleo familiare e gli investimenti effettuati, facendo emergere il reimpiego di proventi illeciti in attività economiche.

I beni sequestrati: una struttura alberghiera e dieci immobili

Il sequestro ha riguardato la totalità delle quote e del patrimonio aziendale di una società a responsabilità limitata con sede a Giugliano in Campania. All'interno del compendio societario figura una struttura alberghiera sviluppata su due livelli, con annesse pertinenze, situata lungo la circumvallazione esterna di Napoli. Inoltre, sono stati sequestrati dieci immobili tra civili abitazioni, locali commerciali, autorimesse e accessori.

La correlazione temporale e l'intestazione fittizia

Il Tribunale ha attribuito particolare rilievo alla correlazione temporale tra l'acquisizione del patrimonio alberghiero e le accertate condotte usurarie. È stata inoltre riconosciuta la sostanziale riconducibilità del compendio societario al 65enne, nonostante la formale intestazione delle partecipazioni alla coniuge. Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nella lotta alla criminalità organizzata e all'infiltrazione nell'economia legale.


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sequestro antimafia napoli confisca beni usura estorsione polizia anticrimine giugliano struttura alberghiera reimpiego proventi illeciti misura prevenzione

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