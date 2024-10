Meteo Weekend: anticiclone in rimonta ma con alcune piogge – Tutti i dettagli

Il weekend porterà un miglioramento del tempo su gran parte dell’Italia, ma alcune aree dovranno ancora fare i conti con piogge e temporali. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Vortice verso i Balcani, miglioramenti in vista per il Nord Italia

Con lo spostamento del vortice ciclonico verso la Penisola Balcanica, il tempo migliorerà gradualmente sul Nord Italia e sul medio-alto Tirreno già da sabato. Tuttavia, una certa variabilità continuerà a persistere sul medio Adriatico e al Sud, con rovesci e temporali isolati. Domenica, grazie all'espansione temporanea dell'anticiclone dall'Europa sudoccidentale, ci sarà un miglioramento più marcato anche nel Centro-Sud, sebbene l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica porterà un peggioramento progressivo al Nordovest. Ecco la previsione dettagliata.

Previsioni Meteo per Sabato

- Nord Italia: Attese ampie schiarite soprattutto sul Nordovest e in Lombardia, con la possibilità di foschie mattutine sulla pianura piemontese. Residue piogge su Friuli Venezia Giulia, est Veneto e Romagna, in attenuazione nel pomeriggio con tendenza a schiarite da ovest. Locali piovaschi potranno verificarsi sulla fascia prealpina lombardo-veneta in serata, mentre qualche rovescio si attarderà ancora in Romagna.

- Centro Italia: Ampie schiarite sulle regioni tirreniche, con qualche piovasco nel pomeriggio sulle aree interne di Toscana e Lazio. Instabilità intermittente sul versante adriatico, con rovesci più frequenti al mattino nelle Marche e nel pomeriggio-sera in Abruzzo.

- Sud Italia: Instabilità con piogge sparse, specie al mattino, sulle regioni tirreniche peninsulari, con estensione temporanea dei fenomeni anche alla Puglia nel pomeriggio. In serata, nuovi piovaschi saranno possibili sulla Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale. Sulle isole maggiori, prevalente soleggiamento.

- Venti: Tesi di Maestrale sulle isole maggiori.

- Temperature: In calo al Sud.

Previsioni Meteo per domenica

- Nord Italia: La giornata inizierà con il sole, ma nubi in aumento al Nordovest già dalla mattina, con possibili piovaschi sul Levante Ligure. Nel corso della giornata, le nuvole si estenderanno anche a ovest dell’Emilia e della Lombardia, con piogge sulle Alpi occidentali.

- Centro Italia: Prevalenza di sole, con qualche residuo piovasco sulla costa marchigiana al mattino. Nubi in aumento dal pomeriggio in Toscana, con deboli piogge sulle aree settentrionali della regione.

- Sud Italia: Giornata per lo più soleggiata o poco nuvolosa, salvo qualche piovasco isolato su Salento e Calabria tirrenica, in esaurimento verso sera. Prevalente soleggiamento sulle isole maggiori.

- Temperature: In leggera ripresa al Centro-Nord. (3Bmeteo)

In aggiornamento