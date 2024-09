Meteo weekend: calo termico e piogge locali, attesi i primi freddi e gelate in montagna

Previsioni del fine settimana:

instabilità su Adriatico e Sud Italia, clima freddo e prime gelate nelle aree montane.

Situazione meteo:

Il weekend si apre con condizioni di tempo instabile, influenzate da una perturbazione che sta attraversando l’Italia e da un vortice in formazione sui Balcani.

Questo sistema di bassa pressione porterà ancora maltempo, specialmente sulle regioni orientali, mentre un’area di alta pressione cercherà di stabilizzare il meteo a partire dall’Europa occidentale, riducendo l’instabilità sulle zone tirreniche e settentrionali.

Le temperature saranno sotto la media stagionale, con un sensibile calo delle minime fino a sabato, mentre le massime, pur in lieve rialzo, rimarranno al di sotto delle medie climatiche.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per il fine settimana.

Meteo sabato:

Il Nord Italia vedrà prevalere cieli sereni, con qualche annuvolamento su Lombardia orientale e Triveneto, dove saranno possibili nevicate sui rilievi alpini sopra i 1300 metri.

Sulle regioni centrali, il versante tirrenico sarà dominato dal sole, con poche nubi nelle zone interne, mentre il versante adriatico sarà interessato da una leggera variabilità: piogge sparse al mattino sulla costa marchigiana, che si ripresenteranno in serata sia nelle Marche che in Abruzzo.

Al Sud, piogge isolate colpiranno la Calabria tirrenica, il nord della Sicilia e l'alta Puglia, con miglioramenti progressivi nel corso della giornata.

Altrove, ampie schiarite e clima asciutto.

Meteo domenica:

Il tempo sarà prevalentemente stabile, con cieli sereni su gran parte della penisola.

Tuttavia, qualche pioggia tornerà a bagnare la Puglia e la Sicilia settentrionale, mentre nubi irregolari interesseranno il medio Adriatico e il versante ionico.

Sul resto d'Italia dominerà il sole.

Clima autunnale e prime gelate:

L’aria fredda di origine artica continuerà a influenzare le temperature, che scenderanno soprattutto nelle ore notturne.

Il calo delle minime sarà favorito dalla riduzione dei venti e dal cielo sereno, che agevolerà la dispersione del calore.

Le zone interne del Centro-Nord, come la Val Padana e le aree collinari toscane, vedranno valori anche inferiori ai 10°C, con possibili gelate notturne nei fondivalle alpini e appenninici a quote superiori ai 1500 metri.

Di giorno, però, le massime si manterranno gradevoli, con valori intorno ai 23-25°C nelle aree di pianura del Centro-Nord.