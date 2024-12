Meteo Weekend: incursione fredda dal nord europa, piogge e venti intensi in arrivo

Meteo Weekend: fredda incursione dal Nord Europa, Pioggia e Vento su queste regioni Sabato e Domenica

Il fine settimana del 14 e 15 dicembre sarà caratterizzato da un'importante incursione di aria fredda proveniente dal Nord Europa, che porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su diverse aree del nostro Paese. Piogge, temporali e nevicate interesseranno in particolare il Centro-Sud e la Sicilia, mentre al Nord il clima si manterrà più stabile, ma con temperature in calo.

Una tendenza instabile continua sul Mediterraneo

L'assenza di un'area di alta pressione stabile sul continente europeo lascia il Mediterraneo esposto a correnti perturbate e fredde. Questo scenario, ormai consolidato da settimane, si intensificherà ulteriormente nel corso del weekend. Il fronte freddo, in arrivo già da Sabato 14 dicembre, colpirà in modo più evidente il Centro-Sud, con piogge e temporali che interesseranno in particolare le regioni tirreniche e la Sicilia.

Sabato 14 Dicembre: maltempo al Centro-Sud

Nella giornata di Sabato, l'Italia sarà divisa in due: il Nord sarà in parte risparmiato, ad eccezione delle Alpi dove sono attese nevicate fino a quote basse. Al Centro-Sud e sulle isole maggiori, invece, si registreranno piogge diffuse e temporali, con accumuli significativi soprattutto in Calabria, Sicilia e Basilicata. Le temperature in queste aree saranno in calo, ma i venti settentrionali renderanno la percezione del freddo ancora più intensa.

Domenica 15 Dicembre: focus sul Sud e vento intenso

Domenica la situazione meteorologica resterà compromessa al Sud, con precipitazioni intense sul versante tirrenico, in particolare in Calabria e Sicilia, ma anche in Campania e Puglia. Sulle zone montuose degli Appennini tornerà la neve, ma a quote più elevate, attorno ai 1400-1600 metri.

Un ulteriore elemento di rilievo sarà il vento, che soffierà forte dai quadranti settentrionali su gran parte del Paese. Raffiche intense spazzeranno sia le coste che le zone interne, contribuendo a rendere il clima più rigido.

Nord Italia: sole e gelate

Al Nord, grazie all'espansione di un campo di alta pressione da ovest, le condizioni meteo saranno più favorevoli, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, il calo delle temperature porterà gelate diffuse nelle ore notturne e al primo mattino, anche in pianura.

Prospettive per i giorni successivi

Il freddo e l'instabilità potrebbero continuare anche nei giorni successivi, con un possibile nuovo peggioramento già all'inizio della settimana successiva. Per maggiori dettagli, resta aggiornato sui bollettini meteo quotidiani.