Meteo Weekend: Italia sotto la cupola anticiclonica, sole e nebbie in primo piano

Meteo: Weekend, cupola anticiclonica intrappola l'Italia, quali sono gli effetti previsti

L'ultimo weekend dell'anno si presenta caratterizzato da una vasta cupola anticiclonica che manterrà l’Italia in una condizione di stabilità atmosferica, coinvolgendo tutte le regioni, da Nord a Sud. L'anticiclone delle Azzorre, attualmente posizionato tra Francia e Germania con valori di pressione prossimi ai 1035 hPa, influenza il nostro Paese consolidando un periodo di tempo prevalentemente soleggiato. Tuttavia, alcune eccezioni si registrano al Sud, dove un vortice ciclonico persistente nelle vicinanze della Grecia e della Turchia continua a generare nubi irregolari.

Previsioni weekend: Sabato 28 e Domenica 29 dicembre

Le giornate di sabato e domenica vedranno un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione, con effetti significativi su tutto il territorio nazionale. Ecco cosa aspettarsi:

Stabilità atmosferica: il sole sarà il protagonista assoluto, con cieli limpidi soprattutto al Centro-Nord.

Nebbie e foschie: durante le ore più fredde della notte e del mattino, potranno formarsi banchi di nebbia densi, in particolare sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro.

Temperature in contrasto: mentre le ore centrali del giorno garantiranno un clima mite, soprattutto al Centro-Sud, le notti saranno caratterizzate da un sensibile calo termico. Il fenomeno delle inversioni termiche risulterà evidente, con temperature più alte in montagna rispetto alle zone di pianura, specialmente al Nord.

Tendenza per i prossimi giorni

Questo scenario anticiclonico dovrebbe persistere fino a Capodanno, garantendo condizioni di bel tempo in gran parte del Paese. Per un cambiamento significativo del quadro meteorologico, si dovrà attendere l’inizio del nuovo anno. Le correnti fredde e instabili di origine nord-atlantica potrebbero indebolire l’anticiclone delle Azzorre, riportando freddo e maltempo su diverse regioni italiane.

Consigli per il weekend

Approfittare delle giornate soleggiate per attività all’aperto è un’ottima idea, ma attenzione alla visibilità ridotta nelle ore mattutine in caso di nebbia. Inoltre, chi si trova in pianura al Nord potrebbe percepire un clima più freddo rispetto a chi sceglierà le alture per una breve gita.

Resta aggiornato con le prossime previsioni per scoprire se il 2024 inizierà con il ritorno del freddo!