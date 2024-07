MGFF, cresce l’attesa per la serata di domani con Michel Platini

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa:





“Una lunga domenica tra cinema, sport, sociale per il Magna Grecia Film Festival quella che catalizzerà l’attenzione nazionale ed internazionale domani su Catanzaro nell’ambito della 21esima edizione della kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte.

Si parte alle ore 12 con la prima conferenza stampa aperta anche al pubblico, nella sala dell’hotel Perla del Porto a Lido, con Edoardo Pesce e Francesco Frangipane, attore e regista di “Dall’alto di una fredda torre”; Cristina Mantis, regista di “Kalavrìa” e Gianluca Gargano autore del documentario “In viaggio con lei”.

L’area porto, dalle ore 21, accenderà i riflettori su una grande star del mondo del calcio: Michel Platini. L’atteso ospite narrerà dei successi con la Juventus e la Nazionale francese, passando poi al ruolo da allenatore e dirigente sportivo, fino a diventare presidente dell’UEFA. A dialogare con lui sarà il giornalista e telecronista sportivo, volto noto di Sky Sport, Federico Buffa. Successivamente l’intervista sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport.

A fare da preludio alla serata, sarà la finestra Magna Grecia OFF dedicata domani sera al sociale, con la presenza in particolare dell’UICI, Unione italiana ciechi ed ipovedenti di Catanzaro che presenterà la campagna “La prevenzione non va in vacanza”, promossa con la IAPB Italia Onlus, sezione catanzarese, entrambe presiedute da Luciana Lo Prete.

A chiudere la scaletta, la visione di “Dall’alto di una fredda torre” presentata da Francesco Frangipane e Edoardo Pesce.”